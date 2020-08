सोलापूर ग्रामीणमध्ये 151 पॉझिटिव्ह; आठ रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी 

सोलापूर : जिल्ह्यातील 11 तालुक्‍यांत आज 151 रुग्णांची भर पडली असून आता एकूण रूग्णसंख्या चार हजार 94 झाली आहे. लिंबिचिंचोळी (दक्षिण सोलापूर), पंढरपुरातील कोर्टी, नान्नज, वडाळा, अक्‍कलकोटमधील इंदिरा नगरातील, करमाळ्यातील फंड गल्ली, माढ्यातील लऊळ, बार्शीतील आडवा रस्ता येथील प्रत्येकी एका रुग्णाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. अक्‍कलकोटमधील सुभाष गल्ली, काझिकणबस, सुलेरजवळगे, तडवळ येथे प्रत्येकी एक, बार्शीतील आडवा रस्ता, आझाद चौक, भोगेश्‍वरी मंदिराजवळ, दत्त नगर, लातूर रोड, नागणे प्लॉट, स्वयंवर कार्यालयाजवळ, भालगाव, भोयरे, बोरगाव झाडी, चिंचोली, हात्तीज, खामगाव, तांबेवाडी येथे प्रत्येकी एक, वैरागमध्ये 18, आगळगाव आणि झाडबुके मैदान येथे प्रत्येकी चार, उपळाई रोड, टिळक चौक येथे प्रत्येकी तीन, सुभाष नगरात दोन, सोलापूर रोड परिसरात पाच, खानापूर रोड, गवळी गल्ली, लहुजी चौक येथे प्रत्येकी दोन, बेदराई गल्लीत चार रुग्ण सापडले आहेत. करमाळ्यातील फंड गल्ली, सुमंत नगरात प्रत्येकी एक, कानड गल्लीत पाच, श्रावण नगरात दोन, माढ्यातील कुर्डूत एक, लऊळमध्ये 20 रुग्ण आढळले आहेत. माळशिरसमधील अकलूजमध्ये चार, माळखंबी, वेळापुरात प्रत्येकी एक, नातेपुते येथे दोन, तर मंगळवेढ्यातील डोरले गल्लीत एक, तुकाई नगरात दोन, मोहोळ तालुक्‍यातील पेनूरमध्ये एक, वडवळमध्ये दोन रुग्ण आढळले आहेत. उत्तर सोलापुरातील नान्नज, वडाळा येथे प्रत्येकी एक, पंढरपुरातील अनिल नगर, भोसले चौक, गोविंदपुरा, कालिकादेवी मंदिर चौक, काशी कापड गल्ली, खवा बाजार, पंचमुखी मारूती मंदिराजवळ, विवेकविर्धनी शाळेजवळ, उत्पात गल्ली, झेंडे गल्ली, खेड-भोसे, सरकोली येथे प्रत्येकी एक, लक्ष्मी टाकळीत दोन, संत पेठेत तीन, सांगोला रोड दोन, राऊत मळा, इसबावी येथे प्रत्येकी तीन रुग्ण सापडले. सांगोल्यातील कुंभार गल्ली, साळुंखे वस्ती येथे प्रत्येकी एक, परीट गल्लीत चार, महूद दोन, दक्षिण सोलापुरातील हत्तरसंग, मंद्रूप येथे प्रत्येकी एक, मुस्तीत दोन रुग्ण आढळले आहेत. ठळक बाबी... जिल्ह्यातील 11 तालुक्‍यांत आतापर्यंत झाल्या 30 हजार 47 व्यक्‍तींची कोरोना टेस्ट

आज (सोमवारी) एक हजार 20 पैकी 151 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह; 112 प्रलंबित अहवाल

ग्रामीणमध्ये आठ जणांचा मृत्यू; एकूण मृतांची संख्या आता 120 झाली

जिल्ह्यातील दोन हजार 349 रुग्णांची कोरोनावर मात; एक हजार 625 रुग्णांवर सुरु आहेत उपचार

