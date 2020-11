सोलापूरच्या ग्रामीण भागामध्ये 152 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण 

सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आज 152 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. आज एकूण दोन हजार 951 जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी दोन हजार 799 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह तर 152 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्याचबरोबर कोरोनामुळे आज सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनामुत झाल्याने 141 जणांना सुखरूप घरी सोडण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आत्तापर्यंत पॉझिटिव्ह आलेल्यांची संख्या आता 31 हजार 727 एवढी झाली आहे तर कोरोनामुळे 941 जणांचा बळी गेला आहे. अद्यापही जिल्ह्याच्या वेगवेगळ्या दवाखान्यांमध्ये एक हजार 789 जण उपचार घेत आहेत. त्याचबरोबर कोरोनामुक्त झाल्याने 28 हजार 997 जणांना घरी सोडले आहे. आज नातेपुते (ता. माळशिरस) येथील 66 वर्षाचे पुरुष, सोमनाथ नगर मोहोळ येथील 37 वर्षाचे पुरुष, चिंचोली रोड सांगोला येथील 58 वर्षांचे पुरुष, दहिगाव (ता. माळशिरस) येथील 70 वर्षाची महिला, खेड भोसे (ता. पंढरपूर) येथील 84 वर्षांचे पुरुष तर भोसले चौक पंढरपूर येथील 55 वर्षाच्या महिलेचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

