सोलापूरच्या ग्रामीण भागात 154 नवे कोरोनाबाधित; आठ जणांचा झाला मृत्यू 

सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आज कोरोनाबाधितांची संख्या केवळ 154 एवढी आढळून आली आहे. त्याचबरोबर आज आठ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. 312 जणांना कोरोनामुक्त झाल्याने घरी सोडण्यात आले आहे. आज एकूण दोन हजार 544 जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी दोन हजार 390 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह तर 154 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आत्तापर्यंत कोरोनाबाधित झालेल्यांची संख्या आता 28 हजार 255 एवढी झाली आहे. तर आतापर्यंत कोरोनामुळे 779 जणांचा बळी गेला आहे. कोरोनाग्रस्त झाल्याने वेगवेगळ्या दवाखान्यांमध्ये चार हजार 351 उपचार घेत आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात 20 हजार 125 जण कोरोनामुक्त झाल्याने आपापल्या घरी परतले आहेत. आज उजनी (ता. माढा) येथील 50 वर्षाचे पुरुष, खवणी (ता. मोहोळ) येथील 70 वर्षाचे पुरुष, श्रीपत पिंपरी (ता. बार्शी) येथील 70 वर्षाचे पुरुष, सणगर गल्ली मंगळवेढा येथील 56 वर्षाची महिला, उचेठाण (ता. मंगळवेढा) येथील 30 वर्षाचे पुरुष, बलवडी (ता. सांगोला) येथील 67 वर्षाची महिला, कासेगाव (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील 70 वर्षाचे पुरुष तर घोळसगाव (ता. अक्कलकोट) येथील 70 वर्षाच्या पुरुषाचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.



