अक्कलकोट (सोलापूर) : अक्कलकोट तालुक्‍यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाचा कहर सुरूच असून मंगळवारी तालुक्‍यात तब्बल 16 कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले असल्याची माहिती तहसीलदार अंजली मरोड यांनी दिली आहे.

अक्कलकोट तालुक्‍यात या आठवड्यात दररोज उच्चांकी संख्येने कोरोनाबधित रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या चिंतेत दिवसेंदिवस वाढ होत असून वातावरण देखील भीतीदायक बनत आहे. आज आढळलेल्या कोरोनाबधित रुग्णांत अक्कलकोट शहरातील जंगी प्लॉट (05),

फत्तेसिंह चौक (07), नागनहळ्ळी (01), बुधवार पेठ (01), चपळगाव (01), देशमुख बोरगाव (01) येथील रूग्णांचा समावेश आहे. अक्कलकोट तालुक्‍यात मंगळवारी दुपारी चार वाजेपर्यंत एकूण रूग्ण संख्या 118 एवढी झाली आहे. अक्कलकोट येथे सोमवारपासून जनता कर्फ्यू सुरू आहे. खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, बसलिंगप्पा खेडगी, अशपाक बळोरगी यांनी व्यापारी वर्गाची समजूत काढून जनता कर्फ्य चालू केली. या मागचा उद्देश असा आहे, की शहरातील नागरिकांचा जो सर्व्हे सुरू आहे. त्यावेळी सर्व नागरिक घरी असावेत जेणेकरून कोरोनावर नियंत्रण लवकर आणणे शक्‍य होईल. पण अद्यापही काही नागरिक शहरात फिरताना दिसत आहेत. त्यामुळे सर्व्हेत व्यत्यय येत आहे.

