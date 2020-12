सतराशे ते 2431 रुपयांची एफआरपी ! कारखान्यांनी संपूर्ण एफआरपी 15 डिसेंबरपर्यत द्यावी : जिल्हाधिकारी

सोलापूर : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांबाबत शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेच्या एफआरपीबाबत तक्रारी आल्या आहेत. ज्या साखर कारखान्यांनी एफआरपीची काही टक्के रक्कम दिली आहे, त्यांनी उर्वरित रक्कम 15 डिसेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज दिले. आतापर्यंत 42 लाख मे.टन गाळप

आतापर्यंत 42 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले आहे. कारखान्यांनी आतापर्यंत 1700 ते 2431 रुपयांपर्यंत एफआरपी शेतकऱ्यांना दिली आहे. उर्वरित रक्‍कम आता जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या आदेशानुसार कारखान्यांनी तत्काळ द्यावी.

- पांडूरंग साठे, प्रादेशिक साखर उपसंचालक साखर कारखानदार, शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेसोबत झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश दिले. त्यावेळी प्रादेशिक साखर उपसंचालक पांडुरंग साठे, जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख, उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव आदी उपस्थित होते. शेतकरी संघटनेने एकरकमी एफआरपी देण्याची मागणी लावून धरली. यावर तोडगा म्हणून जिल्हाधिकारी म्हणाले, जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारची हिंसा, टायर पेटविणे, ट्रॅक्‍टरची हवा घालविण,÷िअसे प्रकार होऊ नयेत. यासाठी कारखानदारांनी ताठर भूमिका न घेता सामंजस्य भूमिका घ्यावी. शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची अडवणूक करू नये. अतिवृष्टी, कोरोना महामारीने शेतकरी अडचणीत आले आहेत, त्यांचा विचार कारखानदारांनी करावा. काही साखर कारखान्यांनी एफआरपीचे 85 टक्के पैसे दिले आहेत. तर या कारखान्यांनी त्यांच्याकडील एफआरपीची उर्वरित रक्कम त्वरित द्यावी. कायद्याने जे निश्‍चित केले आहे, ते कारखानदारांना द्यावे लागेल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी अशा 32 कारखान्यानी गाळप परवाना मागितला होता. त्यापैकी 30 कारखाने सुरु झाले आहेत. आतापर्यंत 42 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाल्याची माहिती श्री. साठे यांनी यावेळी दिली. 1700 ते 2431 रुपयांपर्यंत एफआरपीची रक्‍कम दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Web Title: 1700 to 2431 rupiees FRP ! cane Factories should paid full FRP by December 15: Collector