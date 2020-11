सोलापूर ग्रामीणमध्ये उरले 1739 रुग्ण ! आज 138 पॉझिटिव्ह तर पाचजणांचा मृत्यू  

सोलापूर : ग्रामीण भागातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता कमी होऊ लागला आहे. मात्र, मृतांची वाढणारी संख्या चिंताजनक असून सध्या एक हजार 739 रुग्ण उरले असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. आज पंढरपूर तालुक्‍यातील लक्ष्मी टाकळी येथील 67 वर्षीय पुरुष तर जळोलीतील 80 वर्षीय पुरुष आणि भाळवणीतील 48 वर्षीय पुरुषाचा, माळशिरस तालुक्‍यातील महाळूंग येथील 75 वर्षीय पुरुष, उत्तर सोलापुरातील कोंडीतील 76 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. आज तब्बल तीन हजार 86 संशयितांची टेस्ट पार पडली असून 45 जणांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. ठळक बाबी... सोलापूर ग्रामीणमधील दोन लाख 50 हजार 836 संशयितांची झाली टेस्ट

आतापर्यंत ग्रामीणमध्ये आढळले 31 हजार 403 कोरोना पॉझिटिव्ह

आज 105 रुग्णांना सोडले घरी; नव्या 138 रुग्णांची पडली भर

आज पाच रुग्णांचा कोरोनाने घेता बळी; ग्रामीणमधील मृतांची संख्या 93 झाली

आतापर्यंत 28 हजार 733 रुग्ण झाले बरे; आता एक हजार 739 रुग्णांवर उपचार आज सोलापूर ग्रामीणमध्ये अक्‍कलकोट तालुक्‍यात एकही रुग्ण आढळलेला नाही. तर बार्शीत 19, करमाळ्यात पाच, माढ्यात 14, माळशिरसमध्ये 11, मंगळवेढ्यात पाच, मोहोळमध्ये 11, उत्तर सोलापुरात सहा, पंढरपुरात 53, सांगोल्यात 12 आणि दक्षिण सोलापुरात दोन नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. दुसरीकडे आता अक्‍कलकोट तालुक्‍यात 19 रुग्ण उरले असून त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरु आहेत. तर बार्शीतील 163, करमाळ्यातील 86, माढ्यातील 358, माळशिरसमधील 297, मंगळवेढ्यातील 56, मोहोळमधील 220, उत्तर सोलापुरातील 15, पंढरपुरातील सर्वाधिक 472, सांगोल्यातील 24 आणि दक्षिण सोलापुरातील 25 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत.

Web Title: 1739 patients left in rural Solapur! Today, 138 were positive and five died