सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात 182 नवे कोरोनाबाधित 

सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आज नव्याने 182 जण कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळून आले आहे. आज करण्यात आलेल्या चाचण्यांची संख्या अतिशय कमी होती. त्यातही 182 जण पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. त्याचबरोबर आज कोरोनामुळे आठ जणांचा मृत्यूही झाला आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आज केवळ 978 जणांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी 796 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह तर 182 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. तपासणी केलेल्यांची संख्या कमी असूनही पॉझिटिव्ह असलेल्यांची संख्या जास्त आल्याने चिंता वाढली आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आतापर्यंत 28 हजार 577 जण कोरोनामुळे बाधित झाले आहेत तर 795 जणांचा मृत्यू झाला आहे. अद्यापही कोरोनाग्रस्त झाल्याने चार हजार 101 जणांवर वेगवेगळ्या दवाखान्यांमध्ये उपचार सुरू आहेत. कोरोनामुक्त झाल्याने 23 हजार 681 जणांना घरी सोडण्यात आले आहे. आज शेलगाव (ता. करमाळा) येथील 50 वर्षाची महिला, तपकिरी शेटफळ (ता. पंढरपूर) येथील 62 वर्षाची महिला, अर्जुंसोंड (ता. मोहोळ) येथील 47 वर्षाचे पुरुष, कोर्टी (ता. पंढरपूर) येथील 55 वर्षाचे पुरुष, दुधनी (ता. अक्कलकोट) येथील 74 वर्षाचे पुरुष, अकोले बुद्रुक (ता. माढा) येथील 58 वर्षाचे पुरुष, वडाळा (ता. उत्तर सोलापूर) येथील 75 वर्षाचे पुरुष, लाईफ लाईन हॉस्पिटल शेजारी पंढरपूर येथील 67 वर्षाच्या महिलेचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.



Web Title: 182 new corona affected in rural areas of Solapur district