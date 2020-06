सोलापुर जिल्ह्यात कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी कोणत्या नगरपालिकेला किती निधी मिळाला वाचा

मंगळवेढा (सोलापूर) : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नगरपालिकेच्या मिळकत कराची थकबाकी वसुली थांबल्यामुळे कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून 12 नगरपालिकेला दोन कोटी 10 लाखाच्या निधीची तरतूद करण्यात आली.

सदर निधी मागण्याची पत्र जिल्हा नियोजन मंडळाचे सदस्य अजित जगताप यांनी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली होती. कोरोना व सारी सर्वेक्षणासाठी नगरपालिकेकडील अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी स्वच्छता सेवेतील व थर्मल स्क्रीनींग करणारे कर्मचारी यांना मास्क, ग्लोज, सॅनी टायझर, हँडवॉश, हॅन्ड गोल्ज, गण बुट, पीपीई किट आदी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी तसेच शहरात पुन्हा निर्जतुकीकरण करण्यासाठी सोडीयम हायफोक्लोराईडची आवश्यकता असून सध्या नगरपालिकेकडील पाणी पट्टी, मिळकत कराची वसुली थांबल्यामुळे या सुविधा पुरवण्यासाठी नगरपालिकेकडे निधीची कमतरता आहे. त्यामुळे या सेवेतील प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी तसेच शहरात नव्याने येणाऱ्या व्यक्तीना होम कॉरंटाईन व संस्थात्मक कॉरंटाईन करण्यासाठी निवासाची सोय, पिण्याचे पाणी, जेवण, नाष्टा आदी व इतर मूलभूत सुविधा देण्यासाठी तसेच त्याना मास्क, सॅनी टायझर, हॅडवॉश सुविधा देण्यासाठी नगरपालिकेकडे निधीची कमतरता भासू लागल्यामुळे अडचणी निर्माण होऊ लागल्याने जिल्ह्यातील 12 नगरपालिकेला जिल्हा नियोजन मंडळातून दोन कोटी १० लाखाच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये अ वर्ग नगरपालिका असलेली बार्शी नगरपालिकेला 35 लाख, ब वर्ग नगरपालिका असलेल्या पंढरपूर आणि अक्कलकोटला प्रत्येकी २० लाख व मंगळवेढा, मोहोळ, करमाळा सांगोला, दुधनी, मैंदर्गी, माळशिरस, कुर्डूवाडी, माढा या नगरपालिकेला प्रत्येकी १५ लाखाची तरतूद करण्यात आली.

जिल्हा नियोजन मंडळाचे सदस्य अजित जगताप म्हणाले, सध्या जिल्ह्यात वाढत असलेल्या कोरोनो साथीचा प्रतिबंध करण्यासाठी नव्याने मंजूर केलेल्या अनुदानातून प्रतिबंधक साहित्य व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना संरक्षक किट पुरवणे शक्‍य होणार आहे. त्यामुळे त्याचा कोरोनाचा प्रतिबंध करण्यासाठी आणखी मदत होणार आहे.

