स्ट्रॉंग बिअरसाठी 21 वर्षे तर लिकरसाठी  25 वर्ष वयाचा द्यावा लागणार पुरावा 

सोलापूर : लॉकडाऊनच्या कालावधीत बंद झालेली मद्य विक्री सोलापूर शहर व जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. मद्य विक्रीची घरपोच सेवा असल्याने विक्रेते व मद्य खरेदी करणारे ग्राहक यांच्यात शिस्त बघायला मिळत आहे. घरपोच मद्य खरेदी करण्यासाठी मद्य पिण्याचा परवाना आवश्‍यक आहे. परवाना मिळवून देण्यासाठी सोलापूरच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सोपी व सुटसुटीत पद्धती अवलंबली आहे. स्ट्रॉंग बिअर पिण्यासाठी परवाना मिळवायचा असेल तर त्या ग्राहकाचे वय 21 वर्षे पूर्ण असावे लागणार आहे. लिकरसाठी त्या ग्राहकाचे वय 25 वर्षे पूर्ण असणे आवश्‍यक आहे. मद्याच्या ऑर्डर सोबत ग्राहकाने वयाचा पुरावा पाठविल्यास त्याला मद्य पिण्याचा परवाना आणि मद्य घरपोच दिले जात आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांमध्ये मद्य विक्री बंद करण्यात आली होती. राज्याचा महसूल घटू लागल्याने घरपोच मद्य विक्री सेवेला मान्यता देण्यात आली आहे. घरपोच मद्य हवे असल्यास त्या ग्राहकाकडे मद्य पिण्याचा परवाना आवश्‍यक असणार आहे. हा परवाना मिळवायचा कसा? याची कल्पना अनेकांना नसल्याने मद्य खरेदीत अडचणी येऊ लागल्या होत्या. मद्य विक्रेत्यांकडेच मद्य परवाना देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना आता मद्य परवाना आणि मद्य मिळविणे सहज सोप्पे झाले आहे. मे व जून महिन्यात सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील तब्बल चार जणांनी असे परवाने काढले आहेत. एका दिवसाचा मद्य परवाना आवश्‍यक असल्यास त्यासाठी पाच रुपये शुल्क आकारण्यात आले आहे. एक वर्षासाठी मद्य पिण्याचा परवाना काढायचा असेल तर शंभर रुपये आणि आयुष्य भरासाठी मद्य पिण्याचा परवाना काढायचा असेल तर एक हजार रुपयांचे शुल्क आकारण्यात आले आहे. मद्य खरेदी करण्यासाठी मद्य पिण्याचा परवाना आवश्‍यक असल्याने अगोदर परवाना काढून मद्य प्यावे लागत आहे.

Web Title: 21 years for strong beer and 20 years for liqueur Proof of age 25 years