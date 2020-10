सोलापूरच्या ग्रामीण भागात 237 नवे कोरोनाबाधित; सहा जणांचा मृत्यू 

सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आज दोन हजार 370 जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी दोन हजार 133 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह 237 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्याचबरोबर आज कोरोनामुळे सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. आजच्या दिवशी 366 जणांना कोरोनामुक्त झाल्याने घरी सोडण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आतापर्यंत बाधितांची संख्या 27 हजार 177 एवढी झाली आहे तर कोरोनामुळे 747 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. कोरोनाबाधित झाल्यामुळे अद्यापही चार हजार 929 जण वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत आहेत. 21 हजार 511 जणांना कोरोनामुक्त झाल्याने घरी सोडले आहे. आज आज तहसील कार्यालयाजवळ माळशिरस येथील 60 वर्षाची महिला, कोंढारपट्टा (ता. माळशिरस) येथील 76 वर्षाची महिला, रेल्वे कॉलनी मोहोळ येथील 60 वर्षाचे पुरुष, औराद (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील 75 वर्षाचे पुरुष, भाळवणी (ता. पंढरपूर) येथील 35 वर्षाचे पुरुष, आजोती (ता. पंढरपूर) येथील 60 वर्षाचे पुरुष यांचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.



Web Title: 237 new corona affected in rural Solapur; Six people died