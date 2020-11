सोलापूर महापालिका हद्दीत 27 नवे कोरोना बाधित, एकाचा मृत्यू 

सोलापूर : महापालिका हद्दीत रविवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 882 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 855 जणांचा अहवाल निगेटिव्ह आला असून 27 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. आज एकाच दिवशी 15 जण कोरोना मुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. कोरोनामुळे एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचीही नोंद आजच्या अहवालात घेण्यात आली आहे. सोलापूर महापालिका हद्दीतील एकूण कोरोना बाधित व्यक्तींची संख्या आता दहा हजार 173 झाली आहे. कोरोनामुळे आत्तापर्यंत 558 जणांचा मृत्यू झाला आहे. रुग्णालयात सध्या 524 बाधितांवर उपचार सुरू आहेत. आतापर्यंत 9 हजार 91 जण कोरोना मुक्त झाले आहेत. आज नव्याने आढळलेल्या कोरोना बाधितांमध्ये भवानी पेठेतील मुकुंदनगर, आरटीओ ऑफिस जवळील निखिल पार्क, कोटणीस नगर, अत्तार नगर, तालुका पोलीस स्टेशन जवळील आंबेडकर नगर, जुळे सोलापुरातील गोकुळ नगर, हत्तुरे वस्ती परिसरातील स्वामी विवेकानंद नगर, हत्तुरे वस्ती परिसरातील ओम नमः शिवाय नगर, चौगुले पार्कमधील जय प्लाझा, वीरशैव नगर, विजापूर रोड वरील आदित्य नगर, वसंत विहार, सोनी नगर, व्हीएमजीएमसी हॉस्टेल या ठिकाणच्या व्यक्तींचा समावेश आहे. सोलापूर शहरातील 110 जणांना सध्या होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. 87 जण अद्यापही इन्स्टिट्युन्शल क्वारंटाईनमध्ये आहेत. कोरोना चाचणीचे 271 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. महापालिका हद्दीतील 1 लाख 4 हजार 643 कोरोना चाचण्यांचे अहवाल आत्तापर्यंत निगेटिव्ह आले आहेत.

Web Title: 27 new corona infected in Solapur municipal limits, one killed