शहरात आढळले नवे 27 रुग्ण ! 39 रुग्ण बरे होऊन परतले घरी

सोलापूर : शहरातील रुग्णसंख्या कमी- अधिक होऊ लागली असून मृत्यूची संख्या कमी झाल्याचे समाधान आहे. शहरात आज 645 संशयितांमध्ये 27 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. शहरातील 23 ठिकाणी नवे रुग्ण आढळले असून आता शहरातील ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या 281 झाली आहे. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 30 हजार 571 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले दहा हजार 709 व्यक्‍ती कोरोना पॉझिटिव्ह

आज 645 संशयितांमध्ये 27 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह; 39 रुग्ण बरे झाले

आतापर्यंत शहरातील नऊ हजार 852 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात

शहरात आता उरले 281 रुग्ण; आज एकाही रुग्णाचा कोरोनामुळे मृत्यू नाही शहरात आज उत्कर्ष नगर, जानकी नगर (विजयपूर रोड), रेल्वे लाईन्स, आशिर्वाद नगर (मजरेवाडी), आसरा सोसायटी, चिदंबर नगर, विरशैव नगर (जुळे सोलापूर), होटगी रोड, मानस अपार्टमेंट, 70 फूट रोड (न्यू पाच्छा पेठ), होटगी नाका, शेळगी, लष्कर, राजेश्‍वर नगर, यशराज नगर, सोमवार पेठ, जोडभावी पेठ, कर्णिक नगर, अंबिका नगर (कुमठा नाका), काडादी नगर (होटगी रोड), विकास नगर, बुधवार पेठ आणि मजरेवाडी येथे नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. रुग्णांच्या संपर्कातील 127 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून 25 जण इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. तर नऊजण होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. दरम्यान, 'लवकर शोध, लवकर निदान' यानुसार संशयितांनी लवकर तपासणी करावी, घाबरु नये, सावध राहून कोरोनाला दूर ठेवा, असे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.

Web Title: 27 new patients found in the city! 39 patients recovered and returned home