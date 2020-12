शहरात आढळले 27 शिक्षक कोरोना पॉझिटिव्ह ! "बॉईज'मध्ये उघडली पोस्ट कोविड ओपीडी

सोलापूर : नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरु करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानंतर या वर्गांना शिकविणाऱ्या सर्वच शिक्षकांची कोरोना टेस्ट करणे बंधनकारक केले. त्यात शहरातील सुमारे दोन हजार शिक्षकांपैकी आतापर्यंत एक हजार 574 शिक्षकांची कोरोना टेस्ट करण्यात आली आहे. 'आरटीपीसीआर' व रॅपिड ऍन्टीजेन टेस्टमध्ये एकूण 27 शिक्षकांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. तर दोन शिक्षकेतर कर्मचारीही कोरोना बाधित आढळले आहेत. कोरोनातून मुक्‍त झालेल्या रुग्णांमध्ये भिती निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. त्यांना कोरोनाचे उपचार घेतल्यानंतर श्‍वसन तथा छातीचा त्रास होऊ नये, यासाठी 'पोस्ट कोविड ओपीडी' सुरु करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार सोलापूर महापालिकेने बॉईज नागरी आरोग्य केंद्रात पोस्ट कोविड ओपीडी सुरु केली आहे. त्याठिकाणी कोरोनातून मुक्‍त झालेल्या रुग्णांच्या मनातील भिती, त्यांचा मानसिक तणाव दूर करून त्यांच्यावर स्वतंत्र उपचार केले जात आहेत. दरम्यान, शहरातील आणखी पाचशे शिक्षकांची कोरोना टेस्ट झालेली नाही. आज एकूण चारशे शिक्षकांची कोरोना टेस्ट पार पडली. त्यात नऊ शिक्षक पॉझिटिव्ह आढळले असून आणखी 59 जणांचे रिपोर्ट आलेले नाहीत, अशी माहिती महापालिकेचे आरोग्याधिकारी डॉ. बिरू दुधभाते यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. आरोग्य विभागाची मार्गदर्शक तत्त्वे... कोरोनाबाधित रुग्णांमध्ये मानसिक तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून रुग्णालयात मानसशास्त्रज्ञांनी प्रत्येक रुग्णांचे आठवड्यातून एकदा समुपदेशन करावे

रुग्णालयातील मनोविकारांचे निदान करण्यासाठी संबंधित रुग्णालयातील डॉक्‍टरांसह अन्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन रुग्णांनाही द्यावे प्रशिक्षण

आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केलेले तथा तसा विचार करणाऱ्या रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करून मानसोपचारतज्ज्ञांच्या देखरेखीत व्हावेत उपचार

औषधे त्यांच्याजवळ न ठेवता देखरेखेखालीच द्यावीत; त्यांच्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना करुन द्याव्यात

सातत्याने सेवा देत असलेले डॉक्‍टर, परिचारिकांसह आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मानसिक तणाव निर्माण होऊ शकतो; त्यांचा तणाव करावा दूर

रुग्णालयात मानसोपचार तथा मानसशास्त्रज्ञ उपलब्ध नसल्याने खासगी सेवा देत असलेल्या तज्ज्ञांची नियुक्‍ती करावी; त्यांचे मानधन कोरोना निधीतून द्यावे

