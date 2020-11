सोलापूर ग्रामीणच्या 3181 चाचण्यांमध्ये आढळले 171 नवे कोरोना बाधित 

सोलापूर : सोलापूरच्या ग्रामीण भागात मंगळवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 3 हजार 181 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 3 हजार 10 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 171 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. तीन जणांचा कोरोना मुळे मृत्यू झाल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. एकाच दिवशी कोरोना मुक्त झालेल्या 123 जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. कोरोना चाचणीचे 49 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत ग्रामीण भागातील एकूण बाधित व्यक्तींची संख्या आता 31 हजार 575 झाली. आहे. 935 जणांचा आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. रुग्णालयात सध्या 1 हजार 784 जणांवर उपचार सुरू आहेत. आतापर्यंत 28 हजार 856 जण कोरोना मुक्त झाले आहेत. आजच्या अहवालामध्ये मृत दाखविण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये करमाळा तालुक्‍यातील वीट येथील 48 वर्षिय पुरुष, दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील होटगी स्टेशन येथील 54 वर्षिय पुरुष आणि मंगळवेढा तालुक्‍यातील कात्राळ येथील 61 वर्षिय पुरुषाचा समावेश आहे.

