सोलापूर ग्रामीणमध्ये 33 पॉझिटिव्ह ! कौठाळी, अनगर, बावी, पानगावात कोरोनाचा शिरकाव 

सोलापूर : रविवारी (ता. 12) ग्रामीण भागात एकूण 33 व्यक्‍तींचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. आता ग्रामीणमधील रुग्णांची संख्या 850 झाली असून मृतांची संख्या 36 झाली आहे. आज कौठाळी, अनगर, बावी, पानगाव याठिकाणी प्रथमच कोरोनाची एन्ट्री झाली आहे. 'या' गावात सापडले 33 कोरोना पॉझिटिव्ह

रविवारी (ता. 12) सोलापूर ग्रामीणमध्ये 33 नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. आता एकूण रुग्णंसख्या 850 झाली असून दोन मृत्यूसह मृतांची संख्या 36 वर पोहचली आहे. आज मंगळवेढ्यातील बोराळे येथे दोन, करमाळ्यातील जिंतीत सहा, पंढरपुरातील अनिल नगरात एक, तर दक्षिण सोलापुरातील भंडारकवठ्यात दोन, नवीन विडी घरकुलात एक, होटगीत एक, वळसंगमध्ये चार, घोडा तांड्यात तीन, उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील कौठाळीत प्रथमच एक, तळे हिप्परगा येथे दोन, मोहोळ तालुक्‍यातील अनगरमध्ये पहिल्यांदाच एक रुग्ण सापडला आहे. तसेच अक्‍कलकोटमधील कुरनूर येथे एक, मैंदर्गीत एक, तर बार्शीतील भवानी पेठेत एक, नाईकवाडी प्लॉटमध्ये एक, सुनिल सावंत सर्व्हिसजवळ एक, बावीत एक, वैरागमध्ये दोन, पानगावात एक रुग्ण सापडला आहे. ठळक बाबी.... सोलापूर ग्रामीणमधील आतापर्यंत सहा हजार 295 व्यक्‍तींची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत ग्रामीणमध्ये आढळले 850 कोरोना पॉझिटिव्ह; त्यापैकी 36 जणांचा झाला मृत्यू

ग्रामीण भागातील कोरोनाबाधितांच्या संपर्कातील 72 जणांचे अहवाल अद्यापही प्रलंबित

एकूण 850 रुग्णांपैकी 340 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात; अद्याप 574 रुग्णांवर उपचार सुरु

आज चिंचगाव (ता. माढा) येथील 52 वर्षीय महिलेचा तर मनगिरे मळा (बार्शी) येथील 46 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनाने घेतला बळी तालुकानिहाय रुग्णसंख्या अक्‍कलकोट : 156

बार्शी : 178

करमाळा : 12

माढा : 26

माळशिरस : 11

मंगळवेढा : 5

मोहोळ : 45

उत्तर सोलापूर : 91

पंढरपूर : 42

सांगोला : 5

दक्षिण सोलापूर : 279

एकूण : 850

