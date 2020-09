सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात 357 नवीन कोरोनाबाधित 

सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आज 357 नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण सापडले आहेत. दोन हजार 780 जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी दोन हजार 423 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह तर 357 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामध्ये 231 पुरुष तर 126 महिला आहेत. आज पुन्हा एकदा कोरोनाने 15 जणांचा बळी घेतला आहे. त्यामध्ये पुरुषांची संख्या 12 तर महिलांची संख्या तीन एवढी आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आतापर्यंत बाधित झालेल्यांची संख्या 21 हजार 713 एवढी झाली आहे. त्यामध्ये 13 हजार 394 पुरुष तर आठ हजार 319 महिलांचा समावेश आहे. आतापर्यंत कोरोनामुळे 602 जणांचा बळी गेला आहे. कोरोनामुळेबाधित झालेल्या सहा हजार 940 जणांवर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. कोरोनामुक्त होऊन 14 हजार 171 जण सुखरुप घरी पोचले आहेत. आज भोईटे वस्ती (ता. सांगोला) येथील 40 वर्षाचे पुरुष, कुर्डूवाडी (ता. माढा) येथील 42 वर्षाचे पुरुष, भुताष्टे (ता. माढा) येथील 65 वर्षाचे पुरुष, लोंढेवाडी (ता. माढा) येथील 57 वर्षाचे पुरुष, धर्मगाव (ता. मंगळवेढा) येथील 71 वर्षाचे पुरुष, बोराळे (ता. मंगळवेढा) येथील 64 वर्षांचे पुरुष, उंबरे दहिगाव (ता. माळशिरस) येथील 77 वर्षाचे पुरुष, वेळापूर (ता. माळशिरस) येथील 77 वर्षाचे पुरुष, बोरगाव देशमुख (ता. अक्कलकोट) येथील 85 वर्षाची महिला, नंदूर (ता. उत्तर सोलापूर) येथील 80 वर्षांचे पुरुष, भोसे (ता. मंगळवेढा) येथील 53 वर्षाचे पुरुष, नातेपुते (ता. माळशिरस) येथील 52 वर्षाची महिला, शिवणी (ता. उत्तर सोलापूर) 60 वर्षाचे पुरुष, तांदुळवाडी (ता. माढा) येथील 61 वर्षाचे पुरुष तर राऊत चाळ बार्शी येथील 83 वर्षाच्या महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

Web Title: 357 new corona affected in rural areas of Solapur district