सोलापुरात 381 चाचण्यांमध्ये सापडले 21 नवे कोरोना बाधित 

सोलापूर : सोलापूर महापालिका हद्दीत बुधवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचण्यांचे 381 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 360 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 21 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. दोन जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. सोलापूर महापालिका हद्दीतील एकूण कोरोनाबाधित व्यक्तींची संख्या आता 9 हजार 346 झाले आहे. आजच्या अहवालानूसार एकाच दिवशी 26 जण कोरोनामुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. आज नव्याने आढळलेल्या बाधितांमध्ये कुमठे गाव, व्ही. एम. जी. एम. सी. हॉस्टेल, रंगराज नगर, शेळगी येथील रमण शेट्टी नगर, मुरारजी पेठ येथील उमा नगरी, इंदिरानगर, होटगी रोड वरील कस्तुरबा पार्क जवळ, जुळे सोलापुरातील वामन नगर, गंगाधर हौसिंग सोसायटी, दमाणीनगर, मुस्लिम पाच्छा पेठेतील जेलरोड जवळ, बुधवार पेठेतील मिलिंद नगर, विजापूर रोड, मजरेवाडीतील गजानन नगर, गणेश नगर, शेळगीतील धर्मराज नगर, मंगल रेसिडेन्सी, आदर्श नगर मधील विश्राम हाउसिंग सोसायटी, शाहीर वस्ती या भागात नव्याने कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत. सोलापूर शहरातील एकूण कोरोना बाधित व्यक्तींची संख्या 9 हजार 346 झाली असून आतापर्यंत 8 हजार 236 जण कोरोना मुक्त झाले आहेत. कोरोनामुळे 522 जणांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला असून रुग्णालयात सध्या 588 जणांवर उपचार सुरू आहेत.

Web Title: In 381 trials in Solapur, 21 new corona infections were found