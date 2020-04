करमाळ्यात चार इमारतींत 400 बेड केले सज्ज 

करमाळा (जि. सोलापूर) : सोलापूर जिल्हा व ग्रामीण भागातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेत करमाळा येथील चार इमारती ताब्यात घेण्यात आल्या असून या चार इमारतींत 400 बेड तयार केले आहेत. कोरोना ग्रामीण भागात पोचला असून नागरिकांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन तहसीलदार समीर माने यांनी केले आहे.

तहसीलदार समीर माने यांनी सांगितले, की कोरोनाचा प्रसार थांबवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. तालुका प्रशासनातर्फे उपजिल्हा रुग्णालय येथे 50 पीपीई किट व तीन ट्रॅडिशनल सेन्सर पुरवण्यात आले आहेत. तसेच उपजिल्हा रुग्णालयाची नादुरुस्त ऍम्ब्युलन्स दुरुस्त केली आहे. याशिवाय हाजी हशमुद्दीन ट्रस्टच्या वतीने एक ऍम्ब्युलन्स देण्यात आली आहे. तसेच तालुक्‍यातील जेऊर, केम, कोर्टी, साडे व वरकुटे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत 20 पीपीई किटचा पुरवठा केला जाणार आहे. कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव वाढल्यास पुढील उपचारासाठी प्रशासनाच्या वतीने सर्व तयारी करण्यात आली आहे. डिटेक्‍टेड कोविड हेल्थ सेंटर व कोविड हेल्थ सेंटरसाठी करमाळ्यातील चार इमारती ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. या चार इमारतींमध्ये 400 बेड तयार केले आहेत. क्वारंटाइन केलेल्या लोकांची काळजी प्रशासन घेत आहे. लोकांनी गर्दी टाळावी, भविष्याचा विचार करता घरातच थांबणे आवश्‍यक आहे, असे आवाहन त्यांनी केले.

Web Title: 400 beds ready in four buildings in Karmala