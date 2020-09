सोलापूर : शहरातील कोरोनाचा संसर्ग कमी होऊ लागला होता. मात्र, आता पुन्हा त्यात वाढ होऊ लागली आहे. शहरातील 406 संशयितांपैकी 45 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. दुसरीकडे शिवाजी नगर (केगाव) येथील 58 वर्षीय पुरुषाचा, विजयपूर रोडवरील सुविद्या नगरातील 88 वर्षीय पुरुषाचा आणि एका 35 वर्षीय अनोळखी व्यक्‍तीचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी नागरिकांना स्वयंशिस्तीचे पालन करावे, मास्कचा वापर, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे, असे आवाहन केले आहे. ठळक बाबी... शहरातील 65 हजार 412 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले सहा हजार 757 पॉझिटिव्ह

शहरातील 420 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी; पाच हजार 576 रुग्णांची कोरोनावर मात

सद्यस्थितीत 761 रुग्णांवर सुरु आहेत उपचार; आज तिघांचा मृत्यू

शहरात आज 406 जणांमध्ये नव्याने आढळले 45 पॉझिटिव्ह; 196 जणांचे रिपोर्ट प्रलंबित शहरातील सिमला नगर, अशोक नगर, जयकुमार नगर, रेल्वे सोसायटी (विजयपूर रोड), एन. जी. हौसिंग सोसायटी, एनजी मिल कॉलनी (आसरा चौक), कल्याण नगर, विशाल नगर (जुळे सोलापूर), पाच्छा पेठ, विकर गणपतीजवळ (सम्राट चौक), उत्तर कसबा, एसआरपीएफ कॅम्प, म्हाडा कॉलनी, रुबी नगर (जुळे सोलापूर), मोदी खाना, होटगी रोड, गणेश नगर (बाळे), भैय्या चौक, बुधवार पेठ, रंगराज नगर, सेंट जोसेफ शाळेजवळ (रेल्वे लाईन), ओम नम:शिवाय नगर, भैरु वस्ती, लिमयेवाडी, अशोक नगर, सेटलमेंट फ्री कॉलनी क्र. दोन, टिळक चौक, वसंत विहार (जुना पुना नाका), बसवेश्‍वर नगर (देगाव), पोलिस क्‍वारर्टरजवळ (सात रस्ता), गेंट्याल टॉकिजजवळ, विडी घरकूल (हैदराबाद रोड) याठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे.

Web Title: 45 positive in the report of 406 persons in the city of Solapur; Death of three