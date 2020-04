पंढरपूर (जि. सोलापूर) : मोहोळ तालुक्‍यातील पेनूर येथील कोरोना बाधित महिलेच्या संपर्कात आलेल्या 10 डॉक्‍टर्स, नर्स आणि संपर्कात आलेल्या अन्य व्यक्तींसह एकूण 47 जणांना क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. महिलेच्या बाळाला पुढील तपासणीसाठी सोलापूर येथे हलविण्यात आले आहे.

काही दिवसांपूर्वी सोलापुरातील एका रुग्णालयातून मोहोळ तालुक्‍यातील पेनूर येथील एक महिला पंढरपुरातील हॉस्पिटलमध्ये प्रसुतीसाठी दाखल झाली होती. त्या महिलेला जुळे झाले होते, त्यापैकी एका बाळाचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या बाळाला पंढरपुरातील एका हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान, त्या महिलेत कोरोनाची लक्षणे दिसू लागल्यामुळे तिला सोलापूर येथे उपचारासाठी हलविण्यात आले होते. सोमवारी तिचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यामुळे प्रशासनाने त्या महिलेच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा शोध सुरू केला.

एकूण दहा डॉक्‍टर्स, नर्स आणि काही नातेवाईक अशा सुमारे 47 जणांना क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. त्या महिलेच्या बाळाला सोलापूर येथे हलविण्यात आले असून क्वारंटाईन केलेल्या सर्वांची सोलापूर येथे आवश्‍यकतेनुसार तपासणी केली जाणार आहे.

