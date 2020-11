सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात 95 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण 

सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आज 95 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. आज एकूण एक हजार 547 जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी एक हजार 452 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह तर 95 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्याचबरोबर सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात तीन महिला व तीन पुरुषांचा समावेश आहे. कोरोनामुक्त झाल्याने आज 104 जणांना घरी सोडण्यात आले. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये आतापर्यंत कोरोनाबाधितांची संख्या 32 हजार 304 एवढी झाली आहे. धोरणामुळे आतापर्यंत 964 जणांचा बळी गेला आहे. कोरोनाग्रस्त असल्यामुळे अद्यापही एक हजार 706 जण वेगवेगळ्या रुग्णालयामध्ये उपचार घेत आहेत. कोरोनामुक्त झाल्याने 29 हजार 634 घरी गेले आहेत. आज पिंपळनेर (ता. माढा) येथील 75 वर्षाचे पुरुष, करकंब (ता. पंढरपूर) येथील 62 वर्षाचे पुरुष, नातेपुते (ता. माळशिरस) येथील 60 वर्षाची महिला, भातंबरे (ता. बार्शी) येथील 60 वर्षाचे पुरुष, गादेगाव (ता. पंढरपूर) येथील 42 वर्षांची महिला तर बोरगाव (ता. माळशिरस) येथील 42 वर्षाच्या महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

Web Title: 5 new coronavirus patients in rural areas of Solapur district