सोलापुरात भगत यांच्या परसबागेत 63 प्रकारची फळे आणि भाज्या 

सोलापूर ः घराशेजारी सुमारे अकराशे चौरसफूटाची परसबाग आणि या परसबागेत तब्बल 63 प्रकारची फळे आणि भाज्यांची लागवड करुन सोलापुरातील वसंत विहार नजीकच्या राधाकृष्ण कॉलनीतील सुभाष भगत यांनी आपली परसबाग वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने तयार केली आहे. मियावॉकी जंगलाच्या पद्धतीने अगदी घनदाठ अशी सर्व पिकांची लागवड केली आहे. त्यामुळे त्यांची परसबाग लक्षवेधी ठरली आहे.

श्री. भगत यांच्याकडे कांचन, शमी, निलगिरी, साग, आवळा, बेहडा, उंबर, अंजीर, चिंच, नारळ, पेरु, आंबा, चिक्कू, मोसंबी, लिंबू, डाळिंब, बोर, केळी, पपई, सीताफळ, रामफळ, जांभूळ या फळासह जास्वंद, गुलाब, सोनचाफा, चाफा, पारिजातक, जाई-जुई, मोगरा ही फुलेही पाहायला मिळतात. त्याशिवाय काजू, सुपारी, हापूस, आंबा, काळी मैना अशी केवळ कोकणात आढळणारी झाडेही त्यांच्याकडे आहेत. तसेच रोज घरात लागणारा भाजीपाला अगदी कोथिंबिर, हिरवी मिरची, मेथी, वांगी आदी भाज्याही या परसबागेतूनच ते घरासाठी वापरतात.

ड्रीपसह, कंपोस्ट खताचा वापर

या सर्व झाडांना पाणी देण्यासाठी ड्रीप, स्प्रिंकलरचा उपयोग केला आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापरही अगदी कमी आहे. शिवाय या झाडांना कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक खत दिले जात नाही. घरातील कचरा तसेच बागेत पडलेल्या पानांचा कचरा कुजवून त्याचे कंपोस्ट खत करुन झाडांना दिले जाते.



