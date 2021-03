सोलापूर शहर जिल्ह्यात 640 नवे कोरोना बाधित, चौघांचा मृत्यू 

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. आज महापालिका हद्दीत 326 तर ग्रामीण भागात 314 अशा एकूण 640 नव्या कोरोना बाधितांची भर जिल्ह्याच्या आकडेवारीत पडले आहे. कोरोनामुळे चौघांचा मृत्यू झाल्याचे आजच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या चारही व्यक्ती महिला असून त्या सोलापूर शहरातील आहेत. सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील 189 जण आज एकाच दिवशी कोरोनामुक्त झाले आहेत. त्यातील 102 ग्रामीण भागातील तर 87 जण महापालिका हद्दीतील आहेत. कोरोना चाचणीचे 1 हजार 347 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये एक हजार 79 अहवाल महापालिका हद्दीतील तर 268 अहवाल ग्रामीण भागातील आहेत. रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या ऍक्‍टिव्ह कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या आता दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. सोलापूर शहरातील 1 हजार 961 तर ग्रामीण भागातील 2 हजार 205 अशा एकूण 4 हजार 166 ऍक्‍टिव्ह कोरोना बाधित रुग्णांवर सध्या रुग्नालयात उपचार सुरू आहेत. आजच्या अहवालात मृत दाखविण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये सोलापूर शहरातील अक्कलकोट रोडवरील किसान नगर येथील 56 वर्षीय महिला, उत्तर कसबा येथील 63 वर्षीय महिला, गरिबी हटाव झोपडपट्टी नंबर 2 परिसरातील एकूण 70 वर्षिय महिला आणि गुरूनानक नगर परिसरातील 86 वर्षीय महिला यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे आजच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

Web Title: 640 new corona infected in Solapur city district, four killed