सोलापूर जिल्ह्यातील 71 हजार 904 कामगारांना मिळाले 14 कोटी रुपये 

सोलापूर : लॉकडाउन काळात बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाल्याने बांधकाम व्यवसायात काम करणाऱ्या मजुरांचा उदरनिवार्हाचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला. त्यामुळे इमारत व अन्य बांधकाम कल्याणकारी मंडळाने त्यांच्याकडे नोंद असलेल्या तसेच नूतनीकरण केलेल्या व सक्रिय कामगारांना दोन हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. या मदतीचा लाभ सोलापूर जिल्ह्यातील 71 हजार 904 कामगारांना मिळाला असून त्यांच्या खात्यात 14 कोटी 38 लाख रुपये थेट जमा करण्यात आल्याची माहिती सहायक कामगार आयुक्त नीलेश येलगुंडे यांनी दिली. राज्यासह जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन सुरू केले. लॉकडाउन काळात उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, बांधकाम, वाहतूक व्यवस्था आदी बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. बांधकाम कामगारांचा प्रश्‍न पुढे येताच इमारत व अन्य बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाने कामगारांना मदतीचा हात दिला आहे. कामगारांच्या कल्याणासाठी सुमारे 29 विविध कल्याणकारी योजना मंडळाकडून राबविण्यात येतात. यात कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती, कामगारांचा मृत्यू झाल्यास अर्थसाहाय्य, बांधकाम कामगारांना साहित्य वाटप अशा 29 योजनांचा समावेश आहे. सोलापूर जिल्ह्यात 31 मार्चअखेर 21 क्षेत्रांतील एक लाख 14 हजार बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाली असून 88 हजार 601 बांधकाम कामगारांचे नूतनीकरण केले आहे. या सक्रिय कामगारांच्या यादीची तपासणी करून महामंडळाच्या मुंबई कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली. मुंबई येथे यादीतील कामगारांच्या बॅंक खात्याची पडताळणी करून अचूक खाते क्रमांक असलेल्या 71 हजार 904 बांधकाम कामगारांच्या खात्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित बांधकाम कामगारांचे चुकीचे बॅंक खाते क्रमांक तपासून पुन्हा दुरुस्ती करून पाठविण्यात येत असल्याचे श्री. येलगुंडे यांनी सांगितले.

Web Title: 71904 in Solapur district Fourteen crore rupees received by the workers