सोलापुरात 75 नवे कोरोना बाधित, बाधितांची संख्या सात हजारांच्या जवळ 

सोलापूर : सोलापूर महापालिका हद्दीत शुक्रवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 597 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 522 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 75 अहवाल पॉझिटिव आले आहेत. महापालिका हद्दीत आज नव्या 75 बाधितांची भर पडल्याने बाधितांची एकूण संख्या 6 हजार 960 झाली आहे. एका व्यक्तीचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले असून कोरोना मुक्त झालेल्या 17 जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. नव्याने आढळलेल्या बाधितांमध्ये शेळगीतील कुमारस्वामी नगर, शेळगीतील सुंदरनगर, भवानी पेठ परिसरातील राघवेंद्र नगर, होटगी रोड वरील विश्वकर्मा संकुल, भैय्या चौकातील इंद्रधनू आपार्टमेंट, जुना विडी घरकुल येथील रंगराजनगर, जुळे सोलापुरातील बसवराज नगर, गणेश पेठ, टिळक चौक, सोरेगाव, एसआरपीएफ कॅम्प, मजरेवाडीतील भारत माता नगर, भवानी पेठेतील नाथ रेजिन्सी, दाजी पेठेतील जिल्हा परिषद शाळेजवळ, मोदीखाना येथील अरशिन अपार्टमेंट, विजापूर रोडवरील भगवंत सोसायटी, विको प्रोसेस जवळील मोतीवाला कॉम्प्लेक्‍स, अक्कलकोट रोडवरील गंगाधर नगर, कुचननगर, कुमठा रोडवरील ओम नमः शिवाय नगर, विशाल नगर, विजापूर रोडवरील बन्नूर नगर, एसआरपीएफ कॅम्प, विजापूर रोडवरील निर्मिती विहार, मुर्गीनाला, बाळीवेस, बुधवार पेठेतील संत गल्ली, एमआयडीसीमधील भाग्यलक्ष्मी नगर, एसआरपीएफ कॅम्प मधील समर्थ सोसायटी, बॉम्बे पार्क, गोल्डफिंच पेठ, होटगी रोडवरील नवोदय टेरिस, कुमठेकर हॉस्पिटल जवळील म्हाडा सोसायटी, आसरा चौकातील एन. जी. मिल सोसायटी, जुळे सोलापुरातील श्री रेसिडेन्सी, नई जिंदगी परिसरातील श्री गंगानगर, भाग्योदय हाउसिंग सोसायटी, जुळे सोलापुरातील मॉडेल कॉलनी, कुमठा नाका पोस्ट ऑफिस जवळ, गुरुनानक नगर, मुरारजी पेठेतील अरविंद धाम पोलीस वसाहत, शेळगीतील चॉंदनगर, शेळगी येथील अमरनाथ नगर, लक्ष्मी पेठेतील गवळी वस्ती, शेळगीतील रामराज्य नगर, शेळगी येथील भिम नगर, गुरुनानक नगर परिसरातील शासकीय क्वॉर्टर, स्वातंत्र्यसैनिक नगर, जुना पुना नाका येथील वसंत विहार या भागात नव्याने कोरोनाबाधित आढळले आहेत.



