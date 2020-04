सोलापूरात महावितरणच्या 90 टक्के ग्राहकांची मोबाईलवर नोंदणी 

सोलापूर ः जिल्ह्यात सर्व वर्गवारीतील 10 लाख 45 हजार 296 पैकी नऊ लाख 48 हजार 770 (90.76 टक्के) वीजग्राहकांनी मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून वीज भरणा करता येणे शक्‍य असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात सध्या लॉकडाउन सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या 23 मार्चपासून महावितरणने वीजबिलांची छपाई व वितरण बंद केले आहे. मात्र, महावितरणने मोबाईल ऍप, वेबसाइट व एसएमएसद्वारे वीजग्राहकांना घरबसल्या वीजबिल मिळविणे व ते ऑनलाइन भरण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी करणाऱ्यांत अकलूज विभागात एक लाख एक हजार 822, बार्शी विभागात दोन लाख चार हजार, पंढरपूर विभागात दोन लाख 31 हजार 976, सोलापूर ग्रामीण विभागात दोन लाख 18 हजार 19 आणि सोलापूर शहर विभागातील एक लाख 92 हजार 950 वीज ग्राहकांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील उर्वरित वीजग्राहकांना सुद्धा महावितरणच्या 9930399303 या क्रमांकावर

एसएमएसद्वारे मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी करण्याची सोय उपलब्ध आहे. वीजग्राहकांनी नोंदणी करावयाच्या मोबाईल क्रमांकावरून 9930399303 क्रमांकावर MREG(स्पेस)(बारा अंकी ग्राहक क्रमांक) अशी माहिती टाईप करून एसएमएस केल्यास मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी होते. याशिवाय 24x7 सुरू असणाऱ्या कॉल सेंटरचे 1912 किंवा 18001023435 आणि 18002333435 हे टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध आहेत. याशिवाय www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावरून किंवा महावितरण मोबाईल ऍपद्वारे मोबाईल क्रमांक नोंदणी करण्याची सोय उपलब्ध आहे.

Web Title: 90% of MSEDCL customers register on mobile in Solapur