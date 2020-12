सोलापूर ग्रामीणमध्ये 98 नवे कोरोनाबाधित, पाच जणांचा मृत्यू 

सोलापूर : सोलापूरच्या ग्रामीण भागात मंगळवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 2 हजार 265 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 2 हजार 167 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 98 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. कोरोनामुळे पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. एकाच दिवशी 164 जण कोरोनामुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. कोरोना चाचणीचे 62 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. ग्रामीण भागातील एकूण कोरोनाबाधित व्यक्तींची संख्या आता 36 हजार 529 झाली आहे. त्यातील 34 हजार 111 जण आतापर्यंत कोरोनामुक्त झाले आहेत. रुग्णालयात सध्या 1 हजार 350 ऍक्‍टिव्ह कोरोनाबाधित रुग्ण आहेत. आजपर्यंत ग्रामीण भागातील एक हजार 68 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. आजच्या अहवालामध्ये मृत दाखविण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये माळशिरसमधील 47 वर्षिय पुरुष, करमाळा तालुक्‍यातील चिकलठाण येथील 62 वर्षिय पुरुष, सांगोला तालुक्‍यातील महुद येथील 70 वर्षिय पुरुष, पंढरपूर तालुक्‍यातील इसबावी येथील 60 वर्षीय महिला, पंढरपूर तालुक्‍यातील वाखरी येथील 65 वर्षिय पुरुष यांचा समावेश आहे.

Web Title: 98 new corona-affected, five killed in rural Solapur