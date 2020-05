विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डावर अतिरीक्त शिक्षकांचे भवितव्य

सोलापूर : शाळेतील किती विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड शासकीय पोर्टलवर उपलब्ध आहेत, त्यानुसार 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात सेवकसंच निश्‍चिती केली जाणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अद्ययावत केलेले नाही, त्यांना शाळेच्या पटसंख्येत गणले जाणार नाही. त्यामुळे आपापल्या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अद्ययावत करावेत, अशा सूचना महापालिका शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारीतील सर्व महापालिका व खासगी शाळांतील मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत. शाळेतील विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक पालक आणि शाळेत उपलब्ध असतात. मात्र शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर ते अद्ययावत केले जात नाहीत. त्यामुळे संबंधित शाळेतील विद्यार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देतेवेळी अडचणी येतात. प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक शाळेत उपलब्ध असतोच, तो तिथे नसेल तर पालकाकडे असतो. त्यामुळे हा क्रमांक पोर्टलवर अद्ययावत करावा लागणार आहे. त्यानुसारच विद्यार्थ्यांची संख्या निश्‍चित करून सेवकसंच निश्‍चित केले जाणार आहेत. या माध्यमातून अतिरीक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्याचा उद्देश आहे. पण आधारक्रमांक वेळेवर अद्ययावत न झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांची गणना पटसंख्येत केली जाणार नाही, परिणामी अतिरीक्त शिक्षकांच्या समायोजनावेळी अडचणी येऊ शकतात, किंबहुना अशा शिक्षकांचे भवितव्य हे आधारकार्ड असूनही त्याची नोंदणी न केलेल्या विद्यार्थ्यांवरच असणार आहे. सोलापूर महापालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळाच्या सुमारे 68 शाळा आहेत. खासगी शाळांच्या तुलनेत या शाळांतही आता डिजीटल क्‍लास, अद्ययावत प्रयोगशाळांची उभारणी करण्यात आली आहे. तसेच या सर्व सुविधा मोफत असल्याने सरकारी शाळांकडे पालकांचा ओढा वाढला आहे. परिणामी या शाळांतही आता विद्यार्थ्यी संख्या वाढू लागली आहे. मात्र आता या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर अद्ययावत करणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा या शाळांतील विद्यार्थ्यांचीही संख्या कमी दिसू शकते. महापालिकेच्या शाळांमध्ये गरीब व कष्टकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड आहे. उर्वरीत विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड काढायचे झाल्यास त्यानुसार संबंधित शिक्षकांना तशी कार्यवाही करावी लागणार आहे.

