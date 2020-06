कोरोनामुळे मृत पावलेल्या लऊळमधील त्या मृत महिलेच्या संपर्कात 40 जण

सोलापूर : माढा तालुक्यातील लउळ येथील 39 वर्षीय महिलेचा कोरोनामुळे गुरुवारी (ता. 4) मृत्यु झाला आहे. या महिलेचा कोरोना चाचणी अहवाल आज प्राप्त झाला असून हा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे. या महिलेच्या माध्यमातून माढा तालुक्यात कोरोनाचा प्रवेश झाला आहे. ही महिला विविध आजाराने ग्रासली असल्याची माहितीही समोर आली आहे. या महिलेच्या संपर्कात आलेल्या 40 जणांना कोरोना चाचणीसाठी ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. या महिलेने टेंभुर्णी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व खासगी दवाखान्यात उपचार घेतल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

