परदेश, परजिल्ह्यातील 2062 जणांचे सोलापुरात वास्तव्य

सोलापूर : मूळचे सोलापूरचे पण नोकरी-व्यवसायानिमित्त सोलापूरबाहेरील जिल्ह्यात, तसेच परदेशात स्थायिक झालेले 2062 पु्न्हा सोलापुरात वास्तव्यास असल्याची नोंद महापालिकेच्या अॅपवर झाली आहे. त्यापैकी 1967 व्यक्तींशी संपर्क साधण्यात आला आहे. त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात आली आहे. ज्यांना किरकोळ आजार आहे, त्यांना शासकीय रुग्णालयात तपासणी करणे व क्वारंटाईन राहण्याची सूचना करण्यात आल्या आहेत. ज्या भागात कोरोना रुग्ण आढळले अशा महापालिका क्षेत्रातील 9 ठिकाणी कंटेनमेंट झोन जाहीर करण्यात आले असून येथे 122 पथकांमार्फत दैनंदिन सर्व्हे सुरू आहे, अशी माहिती आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली. श्री. तावरे म्हणाले, आतापर्यंत एकूण 11904 घरांचा सर्व्हे झाला असून त्यामध्ये एकूण 69 हजार 499 व्यक्तींचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. या व्यक्तींपैकी 41 व्यक्तींमध्ये सौम्य लक्षणे आढळली असून त्यांनी पुढील तपासणी आणि उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयाकडे पाठविण्यात आले आहे. शहरातील दहा नागरी आरोग्य केंद्रांमध्ये आतापर्यंत 94 हजार 329 कुटुंबांतील 4 लाख 879 जणांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी इतर जिल्हा व परदेशातून आलेल्यांची संख्या 1129 आहे. तपासणीअंती 1845 जणांना सर्दी,ताप व खोकल्याची लागण झाल्याचे आढळून आले. तर दहाजणांना उपचारासाठी सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Web Title: Abroad, 2062 people from other district, country live in Solapur