सोलापर स्मार्ट सिटीवर बुलडोझर! 

सोलापूर : शहरात रस्ते खोदकामाने नागरिकांची स्थिती अक्षरश: कोंडल्यासारखी झाली आहे. अपवाद वगळता सर्व भागात बुलडोझरद्वारा रस्ते खोदले असून नागरिकांना बाहेर जाणे अवघड झाले आहे. रस्त्यांतील खड्डे आणि खोदकामाने गाड्या घसरून पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जोडभावी पेठ व मंगळवारी सातरस्ता परिसरात दुचाकी घसरून पडलेल्या दोन जणांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या दोन्ही घटना समोर घडलेल्या आहेत. असे आणखी किती अपघात होत असतील याची कल्पना न केलेली बरी. स्मार्ट सिटीच्या नावाने सर्वत्र ड्रेनेजची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी काही ठिकाणी रस्ते खोदले असून कोणत्याही प्रकारचे काम सुरू असल्याचे दिसत नाही. शहराचा विकास होत असल्याचे खरे असले तरी संथगतीने सुरू असलेले काम नागरिकांच्या जीवावर बेतत आहे. हेही वाचा : सर्प रक्षकांनी सांभाळलेल्या अंड्यातून बाहेर आली पिल्लं!

शहरातील मुख्य भागात वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणावर सुरू असते. कन्ना चौक, डफरीन चौक, लष्कर आदी भागांत रस्त्यावर दुतर्फा खड्डे आहेत. रहदारीच्या मार्गात खड्डे असल्याने दररोज अपघात घडत आहेत. यात प्रामुख्याने व्हीआयपी रस्ता, एम्प्लॉयमेंट चौक, मंगळवार बाजार, कन्ना चौक अशा अनेक ठिकाणी रस्ते डांबरीकरणाच्या आधीच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले आहे. नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन रस्त्यावरून वाहने चालवावी लागत आहेत. रस्त्यांत खड्डे असल्याने परिणामी दुचाकी वाहनचालकांचा हमखास अपघात होत आहे. नागरिकांनी रस्त्यांतील खड्ड्यांची तक्रार संबंधित यंत्रणेकडे केली. परंतु, त्यानंतर याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यातून जीवघेणे अपघात घडत आहे. असे अपघात घडल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न नागरिकांतून होत आहे. प्रशासनाने रस्त्यांच्या खोदकामाबाबत गंभीर विचार करून तातडीने दुरुस्तीला प्राधान्य द्यावे. माझ्या मुलीचा अपघात

शहरात खड्डे केले आहेत. परंतु, सुरक्षेकरिता सेफ्टी रिबीन बांधली नाही. यातूनच सात रस्ता परिसरात मंगळवारी माझी मुलगी खड्डा असल्याने दुचाकीवरून घसरून पडली. त्यामुळे धोका संभवू शकतो. अंधारात वाहने चालवताना अपघात होण्याची शक्‍यता आहे. प्रशासनाने दुर्लक्ष न करत कामे करावीत.

- नयनसिंह बायस, नागरिक, डफरीन चौक प्रशासनाचे दुर्लक्ष

स्मार्ट सिटी अंतर्गत मलनिस्सारण नलिकेचे काम सुरू आहे. याचा आम्हाला ये- जा करण्यास खूप त्रास होत आहे. आमच्या दवाखान्यासमोर खड्डा केल्याने रुग्णांची गैरसोय होत आहे. अशावेळी रुग्णांना तारेवरची कसरत करत मार्ग काढावा लागत आहे. रस्त्याची कामे लवकर होण्यासाठी निवेदन देऊनसुद्धा प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे.

- डॉ. प्रसाद कोरुलकर, डफरीन चौक पाणी मारल्यानंतर चिखल

आयुक्तांच्या घरासमोरचे रस्ता डांबरीकरण लगेच करण्यात आले. परंतु आम्ही राहतो त्यासमोरील भाग धूळ खात आहे. रस्त्यावर साठलेल्या मातीवर पाणी मारल्यानंतर चिखल होत आहे. चिखलातून अनेकदा वाहने घसरून अपघात होत आहेत.

- अंबादास कट्टी, नागरिक, कन्ना चौक संथगतीने काम

शहरातील रस्त्यांच्या कामामुळे आम्हा रिक्षा चालकांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. रस्त्यांचे काम संथगतीने होत आहे. ते लवकरात लवकर पूर्ण करावे.

- कृष्णा आसादे, रिक्षाचालक, मंगळवार पेठ

