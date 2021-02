पत्नीच्या वियोगातून भरधाव निघालेल्या युवकाची मोटारसायकलला धडक ! तिघे जागीच ठार 

नातेपुते (सोलापूर) : नातेपुते ते वालचंद नगर रोडवर सोमवारी (ता. 1) रात्री पावणेदहाच्या दरम्यान दोन मोटारसायकलची समोरासमोर धडक होऊन तीन युवक जागीच ठार झाले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंदापूर (जि. पुणे) तालुक्‍यातील हजारेवाडी येथील संग्राम राजाराम जाधव याची सासुरवाडी मोरोची (ता. माळशिरस) आहे. सासुरवाडीत त्याच्या सासरच्या लोकांसोबत काही वाद झाले होते. या वादातून त्याची पत्नी सासरच्यांनी नांदवण्यास पाठवली नव्हती. त्यामुळे तो हजारेवाडीहून मोरोची येथे मोटारसायकलवरून वेगाने येत असताना नातेपुतेवरून पिरळे येथे जाणारे शेतकरी विशाल शशिकांत बुधावले (वय 24), दीपक विठ्ठल बुधावले (वय 25) आणि संग्राम जाधव (वय 30) यांच्या मोटारसायकलची समोरासमोर जोरात धडक झाली. दहिगाव हद्दीतील आयटीआय कॉलेजच्या समोर ही धडक झाली आहे. या जोरदार धडकेमध्ये तिघांचाही जागीच मृत्यू झाला आहे. यातील बुधावले हे त्यांच्या सोबत शेतातील ट्रॅक्‍टरसाठी डिझेल घेऊन जात होते. त्या धडकेमुळे डिझेलने पेट घेतला व दोघेही बुधावले होरपळून भाजून आणि संग्राम जाधव हा डोक्‍यास जोरात मार लागल्याने मरण पावला. वरील तिघांनाही रात्री साडेदहाच्या सुमारास नातेपुते येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणले असता डॉ. नम्रता व्होरा यांनी तिघांनाही मृत घोषित केले. आज (मंगळवारी) सकाळी डॉ. नम्रता व्होरा यांनी शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिले आहेत. या तिघांच्याही मृत्यूने या परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनोज सोनवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रकाश इंगळे हे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The accident took place on the Natepute to Walchandnagar road on Monday night