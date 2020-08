पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर शहर पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र क्षीरसागर (वय 35) यांचा आज बुधवारी (ता. 12) पहाटेच्या सुमारास अपघाती मृत्यु झाला. पंढरपूरपासून जवळच असलेल्या कोर्टी गावाजवळ ही दुर्दैवी घटना घडली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र क्षीरसागर हे आज महदूच्या दिशेकडून ते पंढरपूरकडे येत होते. या मार्गावर पहाटेच्या सुमारास भरधाव असलेल्या गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने गाडी खड्ड्यात पडून अपघात झाला. यामध्ये श्री. क्षीरसागर यांचा जागीच मृत्यू झाला. सहा ते सात महिन्यांपूर्वीच ते शहर पोलिस ठाण्यात रुजू झाले होते. त्यांचे मूळ गाव लातूर जिल्ह्यातील असल्याचे समजते. मनमिळावू स्वभावाचे असलेले क्षीरसागर यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याने पोलिस कर्मचाऱ्यांमधून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Accidental death of Assistant Inspector of Police in Pandharpur