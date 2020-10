हमालीसाठी येताना दोघांचा अपघाती मृत्यू ! सोलापूर- विजयपूररोडवरील घटना  

सोलापूर : दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील वडकबाळ येथील यासिन गुलाब शेख (वय 30) तर वांगीतील सत्तार गुलाब मुल्ला (वय 35) हे दोघे दुचाकीवरुन सोलापुरात येत होते. गावापासून दहा किलोमीटर अंतरावर विजयपूर जकात नाक्‍याजवळ आल्यानंतर त्यांच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने धडक दिली. त्यात त्या दोघांचाही मृत्यू झाला असून त्यांच्या दुचाकीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या अपघाताची विजापूर नाका पोलिसांत नोंद झाली आहे. तपास अधिकारी म्हणाले... अपघातात मृत दोघेही करीत होते हमालीचे काम

एक दक्षिण सोलापुरातील वडकबाळ तर दुसरा वांगी येथील रहिवासी

अपघातात दुचाकीचा चक्‍काचूर; अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज

सकाळी पाच ते साडेसहाच्या सुमारास अपघात झाला

दुचाकी भरधाव वेगाने चालवित असल्याचा अंदाज; अपघातातनंतर मासे पडले रस्त्यावर अपघातात मृत यासिन शेख व सत्तार मुल्ला दोघेही कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी सोलापुरात हमालीचा व्यवसाय करीत होते. त्यातील एक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत हमालीचा व्यवसाय करीत होता, अशी माहिती पोलिस तपासांत समोर आल्याची माहिती विजापूर नाका पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक तथा तपास अधिकारी महादेव बेंबळे यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. ही घटना सकाळी पाच ते साडेसहाच्या सुमारास घडली. अपघातानंतर त्या दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. त्यांच्या दुचाकीला धडक देऊन पसार झालेल्या वाहनाचा शोध सुरु असल्याचेही ते म्हणाले. हमालीतून चार पैसे मिळतील म्हणून दोघेही बाजार समितीतील लिलाव सुरु होण्यापूर्वी पोहचता येईल म्हणून घाईघाईने सोलापुरकडे येत होते. अपघातावरुन त्यांच्या दुचाकीचा वेग जास्त असल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्‍त केला आहे. पुढील तपास सुरु असल्याचेही श्री. बेंबळे म्हणाले.

