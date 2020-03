कोरोना : मॉर्निंग वॉकला गेलेल्या 82 जणांवर कारवाई

सांगोला (सोलापूर) : कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये यासाठी देशात संचारबंदी लागू केली आहे. जिल्ह्यात 144 कलम लागू असताना सांगोला शहरात मॉर्निंग वॉकला फिरणाऱ्या 82 जणांवर दोन गुन्हे दाखल करून कारवाई केल्याची माहिती सांगोल्याचे पोलिस निरीक्षक राजेश गवळी यांनी दिली आहे.

कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊ नये यासाठी शासन स्तरावर सर्व विभाग रात्रंदिवस काम करत आहेत. परंतु, काही नागरिक प्रशासनाच्या आवाहनास प्रतिसाद देत नाहीत. सांगोला शहरातील महूद, चिंचोली, कडलास नाका, वाढेगाव, एखतपूर रस्त्यांवर पेट्रोलिंग करताना अनेकजण कोणतीही दक्षता न घेता, सोशल डिस्टसिंग न ठेवता मॉर्निंग वॉक करत होते. त्या 82 जणांवर सांगोला पोलिस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात आली. कोरोना विषाणू वेगाने पसरत असून संसर्ग होऊ याकरिता प्रशासन काळजी घेत आहे. परंतु, काही नागरिकांना गांभीर्य नाही. गांभीर्य नसलेल्या व्यक्तींवर कडक कारवाई केली जाईल, असे पोलिस निरीक्षक राजेश गवळी यांनी सांगितले.

Web Title: Action on 82 people who went to Morning Walk