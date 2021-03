ऑटो रिक्षा मध्ये बेकायदेशीरपणे घरगुती गॅस भरणाऱ्या दोघांवर कारवाई

मोहोळ (सोलापूर) ऑटो रिक्षा मध्ये बेकायदेशीरपणे घरगुती गॅस भरणाऱ्या दोघांवर मोहोळ पोलिसांनी कारवाई करत 1 लाख 75 हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. शनिवार ता 20 मार्च रोजी मोहोळ वडवळ ता मोहोळ गावच्या शिवारात पोलिसांनी हि कारवाई केली. या प्रकरणी मोहोळ पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रोहित बाळासाहेब लंबे, नितीन नागनाथ मोरे दोघे रा. वडवळ ता. मोहोळ अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे आहेत.

याबाबत पोलिस सूत्रांकडून मिळालेली अधिक माहिती अशी की, वडवळ गावच्या शिवारात सोलापुर-पुणे महामार्गालगत ऑटो रिक्षा मध्ये बेकायदेशीरपणे घरगुती गॅस भरला जात असल्याची गोपनीय माहिती मोहोळ पोलीसांना मिळाली . त्यानुसार मोहोळ पोलीस ठाण्यातील गुन्हे अन्वेशन पथक शनिवारी कारवाई साठी रवाना झाले. सायंकाळी साडेपाच वाजता पोलिसांनी घटनास्थळी छापा टाकला असता, रोहित लंबे आणि नितीन मोरे हे दोघेजण ऑटो रिक्षा क्रमांक एम.एच. 23. सी.टी. 7359 मध्ये घरगुती गॅस भरताना मिळून आले. पोलिस पथकाने गराडा घालून दोघांनाही ताब्यात घेतले . यावेळी पोलिसांनी 1 लाख 75 हजार 400 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.

या प्रकरणी वरील दोघांच्या विरोधात जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्ह्याचा तपास पोलीस नाईक शरद ढावरे हे करीत आहेत.



