अभिजित बिचुकले आता पंढरपुरातूनही निवडणूक लढवणार ! महाविकास आघाडीचा घेतला समाचार

पंढरपूर (सोलापूर) : राज्यातील प्रमुख नेत्यांच्या विरोधात नेहमीच निवडणूक लढवणारे "बिग बॉस' फेम सातारचा अभिनेता अभिजित बिचुकले यांनी पंढरपूरच्या पोटनिवडणुकीत उडी घेतली आहे. त्यांनी आज पंढरपुरात येऊन आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. बिचुकले यांच्या उमेदवारीमुळे पंढरपूरच्या निवडणुकीत आणखी रंग भरला आहे. 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुंबईतील वरळी विधानसभा मतदारसंघातून पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात बिचुकले यांनी निवडणूक लढवली होती. त्यांना केवळ दीडशे मते मिळाली होती. तरीही ते चांगलेच चर्चेत आले होते. यापूर्वीही त्यांनी सातारचे माजी खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. नगरसेवक ते राष्ट्रपती पदापर्यंतच्या त्यांनी अनेक निवडणुका लढवल्या आहेत. त्यानंतर आता ते थेट श्री विठ्ठलाच्या पंढरीतून आपले राजकीय भवितव्य आजमावू पाहात आहेत. पंढरपूर हे धार्मिक तीर्थक्षेत्र आहे. येथे हजारो लोक दर्शनासाठी येतात. परंतु येथे विकास झाला नाही. केवळ एक भकास झालेलं गाव म्हणून पंढरपूरची अवस्था झाली आहे, अशी टीका करत, लोकांनी मला निवडून दिलं तर मी पंढरपूरचा विकास करून दाखवेन, शिवाय मंगळवेढा तालुक्‍यातील दुष्काळी भागाला पाणी देण्यासाठी प्रयत्न करीन, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. पोलिस खात्याला बदनाम करणाऱ्या वाझेला कडक शिक्षा झाली पाहिजे, असे सांगत, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच प्रशासकीय अधिकारी नेत्यांपेक्षा वरचढ

झाले आहेत, अशा शब्दांत महाविकास आघाडी सरकारवरही बिचुकले यांनी या वेळी टीका केली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

