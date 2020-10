सोलापूर ग्रामीण मध्ये 223 नव्या कोरोना बाधितांची भर, आठ जणांचा मृत्यू

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात रविवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत कोरोना चाचणीचे 1 हजार 406 अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यातील 1 हजार 183 अहवाल निगेटिव्ह आले असून 223 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. आजच्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील आठ जणांचा कोरोना मुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकाच दिवशी 244 जण कोरोना मुक्त झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील एकूण कोरोना बाधितांची संख्या आता 28 हजार 26 झाली आहे. त्यामध्ये 17 हजार 325 पुरुषांचा तर 10 हजार 691 महिलांचा समावेश आहे. कोरोनामुळे ग्रामीण भागात आतापर्यंत 771 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यामध्ये 546 पुरुष व 225 महिलांचा समावेश आहे. रुग्णालयात सध्या 4 हजार 442 जणांवर उपचार सुरू आहेत. ग्रामीण भागात आत्तापर्यंत 22 हजार 813 जण कोरोना मुक्त झाले आहेत. आज मृत झालेल्या आठ व्यक्तींमध्ये वैरागमधील चाटी गल्ली येथील 62 वर्षीय महिला, मोहोळ मधील भाजी मंडई चौकातील 75 वर्षिय पुरुष, माढा तालुक्‍यातील रिधोरे येथील 73 वर्षीय पुरुष, बार्शी मधील परंडा रोड येथील 59 वर्षिय पुरुष, मोहोळ मधील साठे नगर येथील 69 वर्षिय पुरुष, अक्कलकोट तालुक्‍यातील कुडल येथील 20 वर्षीय महिला, बार्शीतील कसबा पेठ येथील 58 वर्षिय पुरुष व बार्शीतील सुभाषनगर येथील 74 वर्षीय पुरुषाचा समावेश आहे. कोरोना चाचणीचे अद्यापही 46 अहवाल प्रलंबित आहेत.

