सोलापूर : श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, महापालिका आणि ग्रामीणमधील रुग्णालयांमध्ये पुरेशा प्रमाणात रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शन उपलब्ध आहेत. रुग्णांना गरजेनुसार त्याचा पुरवठा केला जात आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. महापालिकेकडे एक हजार इंजेक्‍शन

महापालिकेच्या बॉईज आणि वाडिया हॉस्पिटलमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. अतितीव्र अथवा तीव्र लक्षणे असलेल्या रुग्णांना रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनची गरज भासते. या पार्श्‍वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी आपल्याला सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून एक हजार इंजेक्‍शन उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे रेमडेसिव्हिरचा तुटवडा असल्याची बाब चुकीची असून, महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर, उपायुक्‍त धनराज पांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रुग्णांसाठी लागणाऱ्या औषध- गोळ्या पुरवठ्याचे नियोजन केल्याचे आरोग्याधिकारी डॉ. बिरुदेव दुधभाते यांनी सांगितले. अन्न व औषध प्रशासनाच्या नोंदीनुसार जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांकडे सध्या एक हजार रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शन उपलब्ध असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, काही रुग्णालयांकडून त्याची माहिती लपविली जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. कोरोना झालेल्या रुग्णाला तीन ते सात दिवसांत रेमडेसिव्हिरचे इंजेक्‍शन दिले जाते. त्याचा सलग चार दिवसांचा कोर्स असून एका रुग्णासाठी किमान चार ते पाच इंजेक्‍शनची गरज भासते. या पार्श्‍वभूमीवर बार्शीतील उपजिल्हा रुग्णालयास 50 तर पंढरपूर उपजिल्हा रुग्णालयास 150 रेमडेसिव्हिर देण्यात आल्याचेही डॉ. ढेले यांनी सांगितले. रुग्णांना आवश्‍यक त्या वेळी इंजेक्‍शन देण्यात येईल, कोणताही तुटवडा नाही, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

