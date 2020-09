21 वर्षांची प्रतिक्षा संपली, कारंबा कालव्यातून उजनीचे पाणी आले हिप्परगा तलावात 

सोलापूर : सोलापूर शहर, उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील नागरिकांचे लक्ष लागलेली महत्वाकांक्षी योजना रविवारी सायंकाळी प्रत्यक्षात उतरली आहे. उजनीचे पाणी आज हिप्परगा तलावात दाखल झाले. जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या योजनेच्या माध्यमातून हे पाणी हिप्परगा तलावात टाकण्याची चाचणी यशस्वी झाली आहे. सोलापूर शहर व परिसरातील पिण्याच्या पाण्याचा, सिंचनाचा मोठा प्रश्‍न येत्या काळात मार्गी लागणार आहे. उजनीतून सोडलेले पाणी कारंबा शाखा कालव्यामार्गे हिप्परगा तलावात सोडण्यासाठी भोगाव हद्दीतील हिप्परगा तलावाच्या उजव्या बाजूस पंपहाऊस उभारण्यात आला आहे. या पंप हाऊसमध्ये 265 एचपीच्या सहा मोटर बसविण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी दोन मोटर रविवारी सायंकाळी सुरु करुन चाचणी घेण्यात आली. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून जलसंपदा विभाग करत असलेल्या प्रयत्नांना आज यश मिळाले आहे. गेल्यावर्षी सोलापूर शहर व परिसरात पाऊस कमी असल्याने आणि दुसरीकडे उजनी धरण भरल्याने कालव्यातील पाणी सोलापूरकरांना पिण्यासाठी तलावात सोडण्यात आले होते. त्यावेळी जलसंपदा विभागाच्या योजनेचा वापर न करता महापालिकेच्यावतीने तात्पुरत्या स्वरुपात स्वतंत्र मोटर बसून हे पाणी तलावात टाकण्यात आले होते. आता मात्र जलसंपदा विभागाच्या योजनेतून तलावात पाणी येण्यास सुरुवात झाली आहे. हिप्परगा तलावात आलेले पाणी एकरुख उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्‍यासाठी मिळणार आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे येत्या आठ ते दहा दिवसांमध्ये या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील बोरामणीपर्यंत पाणी जाण्यास काहीच अडचण नसल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे अधिक्षक अभियंता जयंत शिंदे यांनी दिली.



महत्वाचा घटनाक्रम, 17 हजार हेक्‍टरला फायदा

उजनी डावा कालवा किमी 124 त्या पुढे, कारंबा शाखा कालव्याच्या शेवटी सा. क्र. 63/285 की. मी. मध्ये सन 1999 मध्ये कारंबा पंपगृह बांधकामास मंजुरी प्राप्त झाली. कारंबा पंपगृहाद्वारे पाणी उपसा करून ब्रिटीशकालीन एकरुख तलावात साठवून तेथून पुढे एकरुख उपसा सिंचन योजनेस पाणी उपलब्ध करणे अपेक्षित होते. सन 2000 मध्ये कारंबा पंपगृहाचे काम सुरू झाल्यानंतर सन 2003 मध्ये क्षेत्रीय अडचणी/निधीअभावी काम बंद झाले. त्यानंतर सुमारे 16 वर्षे हे काम बंदच होते. जानेवारी 2019 मध्ये नव्याने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन कारंबा पंपगृहाच्या उर्वरित कामास सुरुवात झाली. पंपगृह व इतर अनुषंगिक कामे जलद गतीने पूर्ण करून सप्टेंबर 2020 मध्ये सदर योजना पूर्ण करण्यात आली. एकरुख पंपगृह टप्पा एक व दोन ही पुर्ण असून या योजनांद्वारे अवर्षनप्रवन अक्कलकोट व दक्षिन सोलापुर तालुक्‍यातील जवळपास 17 हजार हेक्‍टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. सध्या कारंबा पंपगृहातील सहा पंपाच्या चाचण्या घेणे चालु असून, रविवारी (ता. 6) सायंकाळी दोन पंपाच्या तांत्रिक चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित पंपाच्या चाचण्यांसाठी आवश्‍यक ती विद्युत जोडणीची कामे चालु आहेत. या महीना अखेर सर्व दृष्टीने कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती जलसंपदाचे अधिक्षक अभियंता जयंत शिंदे यांनी दिली.

Web Title: After 21 years of waiting, Ujjain water came from Karamba canal to Hipparga lake