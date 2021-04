चटका लावणारी घटना ! माळीनगर येथे पतीच्या निधनानंतर पत्नीचेही अवघ्या तीन दिवसांत निधन

माळीनगर (सोलापूर) : पतीच्या निधनानंतर अवघ्या तीनच दिवसांत पत्नीचेही निधन झाले आहे. माळीनगर येथे ही घटना घडली आहे. या घटनेमुळे माळीनगर परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. कमी अंतराने झालेले पती - पत्नीचे निधन माळीनगरकरांना चटका लावून गेला आहे. येथील गट नंबर दोन येथे राहणारे माळशिरस पंचायत समितीचे माजी सदस्य चंद्रकांत नारायण कुदळे यांचे बुधवारी (ता. 7) निधन झाले होते. ते अकलूज येथे खासगी रुग्णालयात उपचार घेत होते. त्यांच्यासोबतच त्यांच्या पत्नी सुवर्णा चंद्रकांत कुदळे या देखील त्याच रुग्णालयात उपचार घेत होत्या. चंद्रकांत कुदळे यांच्या निधनाच्या धक्‍क्‍यातून त्यांचे कुटुंब व नातेवाइकांना सावरायला नियतीने वेळच दिला नाही. पतीच्या निधनानंतर तीनच दिवसांत अत्यवस्थ स्थितीत उपचार घेत असलेल्या त्यांच्या पत्नी सुवर्णा कुदळे यांच्यावरही काळाने झडप घातली. त्यांचे आज (शनिवारी, ता. 10) उपचारादरम्यान निधन झाले आहे. कुदळे कुटुंबीयांवर कोसळलेल्या या दु:खद प्रसंगामुळे माळीनगरात हळहळ व्यक्त होत आहे. काही दिवसांपूर्वी चालता-बोलता फिरणारे चंद्रकांत कुदळे यांचे अचानक निधन झाल्याने माळीनगरकरांना आश्‍चर्याचा धक्का बसला होता.तोच त्यांच्या पत्नीची जीवनयात्रा आज संपल्याने माळीनगर पुरते हादरून गेले आहे.आईवडिलांच्या अचानक जाण्याने त्यांची मुले आता पोरकी झाली आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: After the death of her husband in Malinagar his wife also died in just three days