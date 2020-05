सासूची सेवा केलेला जावई झाला कोरोनाबाधित

सोलापूर - कोरोनाची लक्षणे दिसलेल्या सासूला उपचारासाठी नेण्यासाठी धडपड करणाऱ्या जावायाला कोरोनाची बाधा झाली आहे. संबंधित जावई हा एका नगरसेविकेचा पती आहे. काही दिवसांपूर्वी एका नगरसेवकासह तिघांना कोरोनाची बाधा झाली होती. उपचारानंतर हे सर्वजण आता घरी परतले आहेत. त्यानंतर एका नगरसेविकेच्या पतीने आपल्या सासूला रुग्णालायात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका बाेलावली. त्यावेळी त्याने सासूला उचलून रुग्णवाहिकेत बसविले होते. तपासणीअंती सासूला कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाले, त्यानंतर दोन दिवसांनी जावायाला कोरोना झाल्याचा अहवाल आला आहे. रविवारी वाढले 14 रुग्ण

शासकीय रुग्णालयाने आज रविवारी सकाळी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार सोलापुरात 14 रुग्णांचे अहवाल हे कोरोना पॅाझिटीव्ह आले आहेत. त्यामुळे सोलापुरातील रुग्णसंख्या ही 378 वर गेली आहे. 150 जण उपचारानंतर गेले घरी परत

आज रविवारी सकाळी 242 जणांचे अहवाल प्राप्त झाले. त्यापैकी 14 जणांचे अहवाल पॅाझिटीव्ह आले असून, त्यामध्ये सात स्त्री आणि सात पुरुषांचा समावेश आहे. आजअखेर एकूण 4062 जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये 378 जणांचे अहवाल पॅाझिटीव्ह आले असून, 3684 जणांचे अहवाल निगेटीव्ह आले आहेत. आतापर्यंत 24 जणांचा मृत्यू झाला असून, तब्बल 150 जण उपचारानंतर बरे होऊन घरी परतले आहेत.

