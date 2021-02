चिमुकल्या वयात संध्याराणीने जिंकली कर्करोगाची लढाई

सोलापूर: खेळण्या-बागडण्याच्या वयामध्ये अचानक तिच्या पोटाखाली एक छोटी गाठ दिसायला लागली आणि तेथून तिची जगण्याची लढाई सुरू झाली. सर्वात भयंकर अशा कर्करोगा सोबत तिने दीड वर्षे लढा दिला आणि अखेर ती जिंकली. लवकर झालेले निदान हा तीच्या यशाचा आधार ठरला.

कुमठा गावातील कोकणे कुटुंबातील अकरा वर्षीय संध्याराणी सुधाकर कोकणे संघर्षाची गोष्ट तिचे काका अमोल कोकणे सांगत होते.

कोकणी कुटुंबात संध्याराणी ही सुधाकर कोकणे यांची मुलगी आहे. संध्याराणी ही नऊ वर्षाची असताना अचानक तिच्या घरच्यांना तिच्या पोटाच्या खाली कोणतीतरी गाठ असल्याचे लक्षात येऊ लागले. ही गाठ कडक लागत होती. मात्र त्याच्या वेदना काहीही नव्हत्या. मात्र गाठ नेमकी कशाची आहे याचा संशय आल्याने कोकणे कुटुंबियांनी त्याची तपासणी करण्याचे ठरवले. इतक्‍या लहान वयात अशा प्रकारची गाठ असणे धोकादायक असल्याचा त्यांचा संशय होता.

तेव्हा त्यांनी थेट छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात धाव घेतली. तेथे गेल्यानंतर डॉक्‍टरांना हा प्रकार सांगितला व तीची तपासणी केली. त्यावेळी सुरुवातीला त्यांनी काही गोळ्या दिल्या. गोळ्या घेण्याचा कालावधी संपल्यानंतर देखी ती गाठ कायम होती. ती गाठ जशाला तशीच होती. कोकणे कुटुंबीय पुन्हा डॉक्‍टरांकडे गेले व त्यांनी औषधोपचाराने गाठीत काही फरक पडत नाही असे सांगितले. तेव्हा डॉक्‍टारांनी शस्त्रक्रिया करून ही गाठ काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. डॉक्‍टरांनी लगेच शस्त्रक्रिया केली. गाठीचे नेमके कारण न समजल्याने गाठीचा काही भागत त्यांनी तपासणीसाटी मुंबई येथे पाठवला. तेव्हा या तपासणीमध्ये ही गाठ कर्करोगाची आहे असा निष्कर्ष निघाला. तेव्हा इतक्‍या छोट्या बालिकेला अचानक अशा प्रकारे कर्करोग होऊ शकतो या प्रकाराने कोकणे कुटुंबीय देखील हादरून गेले.

पण गाठ काढल्यानंतर कर्करोगाचे निदान पुढे आले. या स्थितीत आता कर्करोग कमी होण्यासाठी वेगळे उपचार घेण्याची गरज निर्माण झाली. तेव्हा निदानानंतर कॅन्सर हॉस्पिटलला उपचार घेण्यासाठी संध्याराणीला घेऊन कोकणे कुटुंबीय सिध्देश्‍वर कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले. मुंबईतील गाठ तपासणीचे रिपोर्ट पाहिल्यानंतर संध्याराणीवर तातडीने पुढील उपचार सुरु झाले. निदान लवकर झाल्याने पहिल्याच टप्प्यातील कर्करोगाला आवर घालण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले. डॉक्‍टरांनी चालवलेल्या उपचाराला चांगला प्रतिसाद दहा वर्षाच्या संध्याराणीने दिले. एकवीस दिवस केलेल्या उपचाराच्या लढाईनंतर काही प्रमाणात ती कर्करोगाच्या धोक्‍याबाहेर येण्यास सुरवात झाली. आता ती धोक्‍या बाहेर असली तरी पुढील काळात नियमित तपासणीच्या माध्यमातून कोकणे कुटुंबीयांनी सावधानतेचा मार्ग अवलंबिला आहे. आता संध्याराणी शाळेचा अभ्यास करू लागली आहे व तीला पहिल्यासारखे खेळणे देखील शक्‍य झाले आहे. मात्र आजही तीला नियमित तपासणी करुन या आजाराच्या धोक्‍यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.



Web Title: At the age of playing, Sandhyarani won the battle against cancer