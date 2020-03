जनता कर्फ्यू : अक्कलकोटमध्ये कडकडीत बंद

अक्कलकोट (सोलापूर) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या जनता कर्फ्यूच्या आव्हानास अक्कलकोट तालुक्यातून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. शहर आणि तालुक्यातील सर्व जनतेने स्वयंस्फूर्तीने जनता कर्फ्यू कल्पनेचा अंमल सुरू केला आहे. त्यामुळे सर्व रस्ते, गावातील बैठकीच्या जागा, बसस्थानक हे सर्व निर्मनुष्य आहेत.

तालुक्यात करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी पहिल्यांदाच मागील १५ दिवसात नागरिकांनी स्वतःहून कडकडीत बंद पाळण्याचा आणि कोणताही व्यवहार न करता आपल्या घरी बसून राहून त्या विषाणूचा मुकाबला करण्याचा निर्धार केला. त्याला अनुसरून आज शहरातील मुख्य रस्ते गल्ली, बोळ, उपनगरे हे सर्व शांत झालेले दिसले. मागील आठवड्यापासून खासकरून ग्रामीण जनतेत कोरोना विषाणूचा मुकाबला इतरांच्या संपर्कात न येता घरी बसल्या शिवाय करू शकत नाही. याची खात्री झाल्याने आणि जनजागृतीही मोठ्या प्रमाणात झाल्याने त्याला आज जनता कल्पनेचा रूपात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. या काळातील पोलिस बांधव आरोग्य कर्मचारी, नगरपरिषद कर्मचारी व इतर अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी नागरिकांच्या जीवाचे काळजी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता करताना दिसत आहेत. त्याचबरोबर तालुक्यात प्रवेश होणाऱ्या वागदरी आणि दुधनी येथे तपासणी केंद्र कार्यान्वित करण्यात आलेले आहेत. त्याचाही चांगला परिणाम पाहावयास मिळत आहे शहराबरोबरच मैदर्गी व दुधनी नगरपरिषद आणि तालुक्यातील सर्व छोटी मोठी गावे ही स्वतःहून यात सहभागी झालेले आहेत.

Web Title: Akalkot closed in the background of Corona