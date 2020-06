सोलापूर ग्रामीणचे आजचे सगळे अहवाल निगेटिव्ह

सोलापूर ः जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील सात जणांचे अहवाल आज प्राप्त झाले आहेत. ते सातही अहवाल निगेटिव्ह आल्याने जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा मिळाला आहे. ग्रामीण भागामध्ये आजपयर्ंत ४३ जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामध्ये २६ पुरुष व १७ स्त्रियांचा समावेश आहे. आतापयर्ंत पाच जणांचे जीव कोरोनामुळे गेले आहेत. त्यामध्ये तीन पुरुष व दोन स्त्रियांचा समावेश आहे. कोरोना बाधित असलेले ३२ जण अद्यापही रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यामध्ये १८ पुरुष व १४ स्त्रियांचा समावेश आहे. आतापयर्ंत पाच जण रुग्णालयातून बरे होऊन घरी गेले आहेत. त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा आरोग्य अधिकारी डाॅ. भीमाशंकर जमादार यांनी नुकताच जाहीर केला आहे. ग्रामीण भागातील एक हजार ३२७ जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी एक हजार २९७ जणांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. अद्यापही ३० अहवाल प्रलंबित आहेत. एक हजार २५५ जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. तर आतापयर्ंत ४२ जण कोरोनाबाधित झाले आहेत.



