पटकन होणार जमिनीची वाटणी 

सोलापूर : कुटुंबातील जमिनीची विभागणी करताना होणारा त्रास आणि विलंब कमी करण्यासाठी संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येत आहे. यामुळे पोटहिस्सा विभागणी करण्याची प्रक्रिया सोपी झाली आहे. नागरिकांनी अभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात संपर्क साधावा असे आवाहन दक्षिण सोलापूरचे उप अधीक्षक किरण कांगणे यांनी केले आहे.

शेतजमिनीची खातेफोड करून वाटप करताना सर्व हिस्सेदारांना समान प्रमाणात जमीन येण्यासाठी मोजणी केली जाते. हे वाटप करताना कुटुंबातील कोणाचीही हरकत नसते; पण जमिनीची विभागणी करून सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट असल्याने अनेक कुटुंबातील जमिनीचे वाटप होऊ शकत नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एस.चोक्कलिंगम यांनी 18 नोव्हेंबर 2019 रोजी संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा याबाबतचे परिपत्रक जारी करून ही प्रक्रिया सोपी केली आहे.

संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोजणी न करता कार्यालयातच केली जाते. सर्वसंमतीने उपविभाग करावयाच्या या कार्यपद्धतीचे नामकरण संमतीने अभिलेख पोटहिस्सा, असे करण्यात आले आहे. पोटहिस्सा मोजणीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक श्‍याम खामकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण करणे अधिनियम 1947 मध्ये असलेल्या तरतुदीस अधीन राहून ही नवीन पद्धती अमलात येणार आहे.

