ब्रेकिंग ! मृतदेह घेऊन निघालेल्या रुग्णवाहिकेचा मोहोळ येथे भीषण अपघात; तीन ठार, दहा जखमी 

मोहोळ (सोलापूर) : पुण्याहून सोलापूरकडे मृतदेह घेऊन निघालेल्या रुग्णवाहिकेने समोरच्या मालट्रकला पाठीमागून जोरात धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला तर 10 जण जखमी झाले आहेत. जखमींची नावे समजू शकली नाहीत. हा अपघात शनिवारी (ता. 14) पहाटे 3.45 वाजता सोलापूर - पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील मोहोळ शहराजवळील कन्या प्रशाला चौकात झाला. रवी माणिक राठोड (वय 38, रा. माळवाडी, पुणे), बुद्वीबाई चन्ना पालत्या (वय 48, रा. माळवाडी) व एक अनोळखी पुरुष अशी मृतांची नावे आहेत. यासंदर्भात पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णवाहिका (एमएच 12 आरएन 6387) ही मृतदेह घेऊन पुण्याहून सोलापूरच्या दिशेने निघाली होती. मोहोळ शहराजवळ कन्या चौकात ती येताच तिच्यापुढे मालट्रक (क्र. एमएच 43 बीजी 4500) ही सोलापूरकडेच निघाली होती. मात्र रुग्णवाहिकेला चौकातील गतिरोधकाचा अंदाज न आल्याने तिने मालट्रकला पाठीमागून जोराची धडक दिली. त्यात असलेले 13 जण जखमी झाले आहेत. पैकी चार जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. पोलिसांनी इतर रुग्णवाहिका बोलावून जखमींना उपचारासाठी तातडीने सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे. अपघात इतका भीषण होता, की रुग्णवाहिकेत पुढे बसलेल्या जखमींना क्रेनच्या साह्याने बाहेर काढाव लागले. या अपघाताची नोंद मोहोळ पोलिसात झाली असून, अधिक तपास हवालदार अविनाश शिंदे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: An ambulance carrying a dead body met with a tragic accident at Mohol