सोलापूर जिल्ह्यात रुग्णवाहिकाच पडली बंद अन्‌...

भोसे (सोलापूर) : कोरोना व्हायरसा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाले आहे. मात्र मंगळवेढा तालुक्यातील भोसे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रुग्णवाहिका दोन महिन्यापासून दुरुस्ती अभावी बंद आहे. त्यामुळे आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना इतर आरोग्य केंद्रात रुग्णवाहिकेसाठी हात पसरण्याची वेळ आली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य व शिक्षण समितीचे सभापती दिलीप चव्हाण यांच्या मतदारसंघातील भोसे प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे असणाऱ्या रुग्णवाहिकेत बिघाड झाल्याने सदर रुग्णवाहिका दुरुस्तीसाठी सोलापूर येथील दुरुस्ती केंद्रात दोन महिन्यापूर्वी दाखल केली. दोन महिन्याचा कालावधी होऊन देखील रुग्णवाहिका दुरुस्त होऊन भोसे प्राथमिक आरोग्य केंद्रास न मिळाल्याने सध्या येथील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वाड्या- वस्त्यांवर रुग्णांना भेटी देणे, आरोग्य केंद्र कार्यक्षेत्रातील गावांना भेट देणे, गंभीर रुग्णांना पुढे पाठवणे आदी बाबींसाठी तसेच इतर शासकीय कामासाठी रुग्णवाहिकाच उपलब्ध नसल्याने व अडचणीच्या काळात इतर आरोग्य केंद्राकडे रुग्णवाहिका मागितल्यास देण्यास टाळाटाळ होत आहे. सध्या कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे ग्रामीण भागात भितीचे वातावरण निर्माण झाले. आरोग्य विभाग हा अत्यावश्यक सेवेत येत असताना देखील व सरकारच्या आरोग्य विभागावर लाखो रुपये खर्च करत असताना देखील आणीबाणीच्या काळात आरोग्य केंद्राची रुग्णवाहिकाच बंद असल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या कारभारावर संतापजनक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. आरोग्यसेवा नावापुरतीच

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे भोसे परिसरातील गावात पुणे, मुंबई व इतर बाहेर गावावरून ग्रामस्थ येत आहेत. त्याच्या गावी जाऊन तपासणी करणे, गावोगावी केलेल्या विलगीकरण कक्षास भेट देणे गरजेचे आहे. परंतु रुग्णवाहिकाच बंद असल्याने व ग्रामीण भागातील अत्यावश्यक असणारी आरोग्यसेवा नावापुरती अत्यावश्यक राहिली आहे.

- दत्तात्रय ताटे, सरपंच, भोसे महिन्याभरापूर्वीच रुजू झालो महिन्याभरापूर्वी आरोग्य केंद्रात रुजू झालो आहे. अद्याप माझ्याकडे कसलाही आर्थिक व रीतसर कार्यभार कोणीच सोपवला नसल्याने व येथील कार्यालयीन कर्मचारी देखील याबाबत अधिक माहिती सांगत नसल्याने मी फक्त आरोग्य केंद्रातील रुग्ण तपासण्याचे काम करत आहे.

- आर. डी. काटे, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, भोसे

