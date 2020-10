तिसंगी-सोनके परिसरात जनावरास लुम्पी स्कीन डायसेस आजाराची लागण

तिसंगी (ता.पंढरपूर) : तिसंगी-सोनके परिसरात लुम्पी स्किन डाययसेस आजार वाढत चालल्याने शेतकऱ्यांचे पशुधन अडचणीत आले आहे. लुम्पी स्किन हा आजार शेतकऱ्यांचे दुधाळ प्राण्यावर अट्याक करत आहे. कोरोणाच्या काळात शेतकरी अडचणीत असताना, पावसाने सर्व पीके वाहून गेली. त्यात या लुम्पी स्किन आजाराने अट्याक केल्याने शेतकरी पशुधन वाचण्यासाठी धडपड करीत आहे. गेली सहा-सात महिन्यापासून कोरोनाने थैमान घातल्याने शेतकऱ्यांची नाडी बंद झाली होती. हाता तोंडाला आलेली पीके दराअभावी शेतात सडून गेली होती. कोरोनातून कराबसा शेतकरी सावरत असताना पावसाने पिके वाहून गेली. त्यात पुन्हा तिसरे संकट शेतकऱ्यांसमोर आले. लुम्पी स्किन डायसेस आजाराने शेतकऱ्यांचे पशुधन अडचणीत आले आहे. लुम्पी स्किन हा आजार नवीन असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये या अजाराविषयी जागृकता नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. आजार झाल्यावर गाईच्या शरिरावर मोठ-मोठ्या फोडी येवून फुटतात यातून रक्त श्राव होवू लागते. या गाईस खर्च करणेपण परवडत नाही. शासकीय यंत्रनेने, पशु वैद्यकीय विभागाने शेतकऱ्यांस मदत करावी, अशी मागणी दुध उत्पादक शेतकऱ्यांमधून होत आहे. कोरोनाकाळात दुधाला दर नव्हता. आज दुधास दर मिळतोय, पण लुम्पी स्किन आजाराने पुन्हा अडचणीत आणले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मदत करावी.

- औदूबर खांडेकर, युवा दुध उत्पातक शेतकरी, सोनके तिसंगी परिसरात जवळ पास सहा ते सात हजार लिटर दुध उत्पादन होत आहे. पण लुम्पी स्किन आजाराने एक हजार लिटर दूध कमी झाले आहे. शेतकऱ्यांनाचे पशुधन अडचणीत आहे.

- मल्हारी हेगडे, अध्यक्ष- प्रभात डेअरी तिसंगी, ता. पंढरपूर लुम्पी स्किन डायसेस हा नवीन आजार असल्याने शेतकऱ्यांनी या आजाराची लक्षणे दिसल्यास वेळेत उपचार करून घ्यावेत.

- डॉ औंदुबर व्यवहारे, साह्यक पशु वैद्यकीय अधिकारी, तिसंगी संपादन - सुस्मिता वडतिले

