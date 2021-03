कारंबा परिसरातील तो प्राणी बिबट्या नव्हे तरसच : वन खात्याचा दावा 

सोलापूर : कारंबा (ता. उत्तर सोलापूर) येथे बुधवारी बिबट्यासदृश्‍य प्राणी आढळल्याची अफवा उठली होती. वनखात्याने तो बिबट्या नसून तरस असल्याचे स्पष्ट केले. 26 जानेवारी रोजी वाळूज (ता. मोहोळ) येथे वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात एका मुलाचा बळी गेला होता. तेव्हापासून या परिसरातील ढोराळे (ता. बाशी), नरखेड (ता. मोहोळ), साखरेवाडी (ता. उ. सोलापूर) या ठिकाणी बिबट्यासदृश्‍य प्राणी पाहिल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले होते. बुधवारी (ता. 10) कारंबा, खेड, नान्नज, गुळवंची परिसरात बिबट्यासदृश्‍य प्राणी आढळल्याची अफवा उठली. यासंदर्भात महादेव चाकोते यांनी वनखात्याला कळवले होते. वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी कारंबा (ता. उत्तर सोलापूर) येथे जाऊन बिबट्यासदृश्‍य प्राणी पाहिला असे सांगणारे बडेभाई शेख यांना अनेक प्राण्याचे छायाचित्रे दाखवली असता त्यांनी तरसच्या चित्रावर बोट ठेवत असा प्राणी असल्याचे सांगितले. कारंबा (ता. उ. सोलापूर) येथील तरस आढळलेले हे ठिकाण नान्नज माळढोक अभयारण्याला लागून आहे. या ठिकाणी नुकतीच आग लागून आठ ते दहा हेक्‍टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. यामुळे अभयारण्यातील काही प्राणी घाबरून बाहेर गेले असण्याची शक्‍यता वन्यजीवप्रेमीकडून व्यक्त होत आहे. तरस हा शक्‍यतो मृत प्राण्यांच्या मासांचे भक्षण करतो. प्रसंगी शिकार करत असला तरी मनुष्य प्राण्यांवर सहसा हल्ला करत नाही. त्यामुळे या लोकांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये.

-इरशाद शेख,

विभागीय वनाधिकारी, वन्यजीव संपादन : अरविंद मोटे

